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Ексфутболіст "Барселони" розкритикував продовження чемпіонату Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Колишній футболіст іспанської "Барселони" та лондонського "Арсеналу" білорус Александр Глєб зізнався, що на його батьківщині "нікому немає діла" до пандемії коронавірусу. Слова Глєба наводить "The Sun", передає УНН.

“Зараз весь світ стежить за білоруської лігою. Всі повинні піти до свого телевізора і побачити нас. Коли НХЛ закрила сезон, багато хокеїстів вирушили грати в Росію. Можливо, Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду можуть приїхати в чемпіонат Білорусі, щоб продовжити, хто знає. Це єдине місце в Європі, де можна грати в футбол. Коронавірус закрив Лігу чемпіонів і Лігу Європи. Це добре, тому що потрібно спробувати зупинити це. УЄФА вчинив правильно. Але в Білорусії ніби всім начхати. Це неймовірно”, — зізнався 38-річний колишній півзахисник.

Також Глєб сказав, що суспільство в Білорусі не говорить про вірус.

“Люди працюють на тракторах, ніхто не говорить про вірус. У селах трактор буде лікувати всіх. Поля зцілюють всіх”, — сказав Глєб.

Зазначимо, що Глєб завершив кар’єру в ФК “Іслочь” минулого року. Він встиг пограти за “Штутгарт”, “Арсенал”, “Басрелону”, “Бірмінгем” і “Вольфсбург”. У складі каталонців півзахисник виграв Лігу чемпіонів та чемпіонат Іспанії.

Як повідомляв УНН, минулого вікенду в Білорусі стартував чемпіонат Білорусі з футболу, який проходить із уболівальниками на стадіонах.

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