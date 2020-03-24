Экс-футболист "Барселоны" раскритиковал продолжение чемпионата Беларуси

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100018 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103216 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105276 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104304 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112869 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100714 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105212 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106635 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131555 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130446 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Экс-футболист "Барселоны" раскритиковал продолжение чемпионата Беларуси

Экс-футболист "Барселоны" раскритиковал продолжение чемпионата Беларуси

Киев  •  УНН

 • 12325 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Бывший футболист испанской “Барселоны” и лондонского “Арсенала” белорус Александр Глеб признался, что на его родине “никому нет дела” к пандемии коронавируса. Слова Глеба приводит “The Sun”, передает УНН.

“Сейчас весь мир следит за белорусской лигой. Все должны пойти к своему телевизору и увидеть нас. Когда НХЛ закрыла сезон, много хоккеистов отправились играть в Россию. Возможно, Лионель Месси и Криштиану Роналду могут приехать на чемпионат Беларуси, чтобы продолжить, кто знает. Это единственное место в Европе, где можно играть в футбол. Коронавирус закрыл Лигу чемпионов и Лигу Европы. Это хорошо, потому что нужно попытаться остановить это. УЕФА поступила правильно. Но в Белоруссии будто всем плевать. Это невероятно”, — признался 38-летний бывший полузащитник.

Также Глеб сказал, что общество в Беларуси не говорит о вирусе.

“Люди работают на тракторах, никто не говорит о вирусе. В селах трактор будет лечить всех. Поля исцеляют всех ”, - сказал Глеб.

Отметим, что Глеб завершил карьеру в ФК “Ислочь” в прошлом году. Он успел поиграть за “Штутгарт”, “Арсенал”, “Басрелону”, “Бирмингем” и “Вольфсбург”. В составе каталонцев полузащитник выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

Как сообщал УНН, в прошлый уикенд в Беларуси стартовал чемпионат Беларуси по футболу, который проходит с болельщиками на стадионах.

Украинские Национальные Новости

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