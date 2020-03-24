Экс-футболист "Барселоны" раскритиковал продолжение чемпионата Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Бывший футболист испанской “Барселоны” и лондонского “Арсенала” белорус Александр Глеб признался, что на его родине “никому нет дела” к пандемии коронавируса. Слова Глеба приводит “The Sun”, передает УНН.
“Сейчас весь мир следит за белорусской лигой. Все должны пойти к своему телевизору и увидеть нас. Когда НХЛ закрыла сезон, много хоккеистов отправились играть в Россию. Возможно, Лионель Месси и Криштиану Роналду могут приехать на чемпионат Беларуси, чтобы продолжить, кто знает. Это единственное место в Европе, где можно играть в футбол. Коронавирус закрыл Лигу чемпионов и Лигу Европы. Это хорошо, потому что нужно попытаться остановить это. УЕФА поступила правильно. Но в Белоруссии будто всем плевать. Это невероятно”, — признался 38-летний бывший полузащитник.
Также Глеб сказал, что общество в Беларуси не говорит о вирусе.
“Люди работают на тракторах, никто не говорит о вирусе. В селах трактор будет лечить всех. Поля исцеляют всех ”, - сказал Глеб.
Отметим, что Глеб завершил карьеру в ФК “Ислочь” в прошлом году. Он успел поиграть за “Штутгарт”, “Арсенал”, “Басрелону”, “Бирмингем” и “Вольфсбург”. В составе каталонцев полузащитник выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.
Как сообщал УНН, в прошлый уикенд в Беларуси стартовал чемпионат Беларуси по футболу, который проходит с болельщиками на стадионах.