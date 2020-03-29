Гол українця допоміг ФК "Мінськ" стати лідером чемпіонату Білорусі

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У матчі другого туру чемпіонату Білорусі ФК "Мінськ" здобув мінімальний виграш над "Динамо" в столичному дербі, передає УНН з посиланням на сайти клубів.

Вихованець "Шахтаря" захисник Євгеній Чаговець подвоїв преевагу "Мінську" на 41 хвилині. Перший тайм завершився впевненою перевагою команди 3:0, але наприкінці "Динамо" забив двічі, проте поступився 2:3.

У складі переможців крім Чаговця повні поєдинки провели інші наші земляки – півзахисник Владислав Насібуллін та оборонець Дмитро Рижук. За "Динамо" повну гру провів український захисник Артем Сухоцький.

Таким чином, "Мінськ" здобув другу перемогу поспіль, завдяки чому очолив турнірну таблицю чемпіонату завдяки різниці забитих і пропущених голів. "Динамо" немає набраних очок.

Нагадаємо, що чемпіонат Білорусі залишився єдиним у Європі, який не був зупинений через пандемію коронавірусу. Крім того, матчі проходять за присутності уболівальників на стадіонах.

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