Гол в меньшинстве помог "Олимпик" избежать поражения в игре с "Александрией"

Обе команды активно начали поединок. Гости пытались растянуть оборону “горожан” за счет активности на флангах. Вантух много помогал Балашову, а Геннадий Пасич остро действовал на своей части поля. При этом хозяева рассчитывали на свой козырь — стандарты. Ситало пробивал головой после подачи с углового, но в угол ворот не попал.

Под конец тайма “Олимпик” активизировался, взял инициативу в свои руки и создал минимум два стопроцентных момента. Если удар Кольцова издалека был сильным, но не точным, то дальний выстрел Геннадия Пасич попал в перекладину. А буквально двумя минутами ранее Матар получил передачу в штрафной, развернулся и пробил — перекладина также сыграла за Панькова.

Второй тайм уже активнее начали хозяева. В перерыве Владимир Шаран сделал несколько установок своей команде на поле вышел более креативный Задерака и “горожане” пошли вперед. Ситало вышел на ударную позицию, здорово пробил в угол, но Бетим перевел этот удар на угловой. Справился голкипер и с выстрелом Цурикова, показав свою отличную реакцию.

Однако на 69-й минуте Бетим не смог спасти свою команду. Подача слева завершилась скидкой Ситало на Ковальца, и Кирилл переправил мяч в сетку — 1:0.

Дончане бросились отыгрываться. Гай тонкой передачей нашел в штрафной соперника Вантуха, тот сбросил мяч в центр под удар Тейшейре, но выстрел француза в последний момент заблокировал защитник.

Чем ближе был финальный свисток, тем больше дончане повязали на непростом газоне СК “Ника” и в оборонительных рядах “Александрии”. Усложнило задачу команды Шевчука удаления Тейшейра, который за несколько минут получил две желтые карточки.

Но даже в меньшинстве “Олимпик” шел вперед и создал свой момент. Угловой у ворот Панькова, Политыло выполнил подачу, Снурницин здорово сыграл на ближней штанге и головой пробил в перекладину — мяч ударился о землю, Панькив отбил его в поле, но попал в Матара. От сенегальца “круглый” и залетел в сетку — 1:1.

Отметим, что “Александрия” с 38 очками гарантировала себе 3 место после первого этапа, а “Олимпик” имеет 20 пунктов — 10-й.