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Гол у меншості допоміг "Олімпіку" уникнути поразки у грі з "Олександрією"

Гол у меншості допоміг "Олімпіку" уникнути поразки у грі з "Олександрією"

Київ • УНН

 • 6513 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Після двох поразок поспіль на старті другої частини сезону "Олімпік" в гостях змагався із "Олександрією", повідомляє УНН з посиланням сайт донеччан.

Обидві команди активно розпочали поєдинок. Гості намагалися розтягнути оборону "городян" за рахунок активності на флангах. Вантух багато допомагав Балашову, а Геннадій Пасіч гостро діяв на своїй частині поля. При цьому господарі розраховували на свій козир - стандарти. Сітало пробивав головою після подачі з кутового, але в кут воріт не влучив.

Під кінець тайму "Олімпік" активізувався, взяв ініціативу в свої руки і створив мінімум два стовідсоткові моменти. Якщо удар Кольцова здалека був сильним, але не точним, то дальній постріл Геннадія Пасіч влучив у поперечину. А буквально двома хвилинами раніше Матар отримав передачу в штрафний, розвернувся і пробив - перекладина також зіграла за Паньківа.

Другий тайм вже активніше почали господарі. У перерві Володимир Шаран зробив кілька установок своїй команді, на поле вийшов більш креативний Задерака і "городяни" пішли вперед. Сітало вийшов на ударну позицію, здорово пробив в кут, але Бетім перевів цей удар на кутовий. Впорався голкіпер і з пострілом Цурікова, показавши свою відмінну реакцію.

Однак на 69-й хвилині Бетім не зміг врятувати свою команду. Подача зліва завершилася скидкою Сітало на Ковальця, і Кирило переправив м'яч в сітку - 1:0.

Донеччани кинулися відіграватися. Гай тонкою передачею знайшов у штрафному суперника Вантуха, той скинув м'яч в центр під удар Тейшейрі, але постріл француза в останній момент заблокував захисник.

Чим ближче був фінальний свисток, тим більше донеччани пов'язали на непростому газоні СК "Ніка" і в оборонних рядах "Олександрії". Ускладнило завдання команди Шевчука видалення Тейшейри, який за кілька хвилин отримав дві жовті картки.

Але навіть в меншості "Олімпік" йшов вперед і створив свій момент. Кутовий біля воріт Паньківа, Політило виконав подачу, Снурніцин здорово зіграв на ближній штанзі і головою пробив у поперечину - м'яч вдарився об землю, Паньків відбив його в поле, але потрапив в Матара. Від сенегальця "круглий" і залетів у сітку - 1:1.

Відзначимо, що "Олександрія" з 38 очками гарантувала собі 3 місце після першого етапу, а "Олімпік" має 20 пунктів – 10-й.

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