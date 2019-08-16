Гол и красная карточка Русина вывели "Зарю" в плей-офф Лиги Европы

В середине первого тайма гости из Болгарии остались в меньшинстве после нарушения правил Туритсова, не дал выйти Назарий Русину на свидание с вратарем. Острую возможность открыть счет на 41 минуте имел Будковский, но голкипер парировал мяч и при этом арбитр зафиксировал положение вне игры.

Единственное взятие ворот произошло во завершения встречи. Русин оттер корпусом защитника, пробил, но защитник выбил мяч с линии вратарской. Однако форвард подхватил мяч и со второй попытки занес ее в сетку - 1:0. Однако игрок при праздновании гола снял с себя футболку и получил желтую карточку, которая стала для него второй, что конвертировалось в изъятии.

Таким образом, арендованный нападающий из "Динамо" вывел "Зарю" в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, что первая игра команд завершилась вничью 1:1.