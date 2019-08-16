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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 44322 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119342 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130024 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121184 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125330 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128171 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152891 просмотра

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Гол и красная карточка Русина вывели "Зарю" в плей-офф Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 9950 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" луганская "Заря" принимала "ЦСКА" София в рамках третьего квалификационного этапа Лиги Европы, сообщает УНН.

В середине первого тайма гости из Болгарии остались в меньшинстве после нарушения правил Туритсова, не дал выйти Назарий Русину на свидание с вратарем. Острую возможность открыть счет на 41 минуте имел Будковский, но голкипер парировал мяч и при этом арбитр зафиксировал положение вне игры.

Единственное взятие ворот произошло во завершения встречи. Русин оттер корпусом защитника, пробил, но защитник выбил мяч с линии вратарской. Однако форвард подхватил мяч и со второй попытки занес ее в сетку - 1:0. Однако игрок при праздновании гола снял с себя футболку и получил желтую карточку, которая стала для него второй, что конвертировалось в изъятии.

Таким образом, арендованный нападающий из "Динамо" вывел "Зарю" в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, что первая игра команд завершилась вничью 1:1.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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