Гол та червона картка Русіна вивели "Зорю" в раунд плей-офф Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена" луганська "Зоря" приймала "ЦСКА" Софія в рамках третього кваліфікаційного етапу Ліги Європи, повідомляє УНН.
В середині першого тайму гості із Болгарії залишились у меншості після порушення правил Турітсова, який не дав вийти Назарію Русіну на побачення з воротарем. Гостру нагоду відкрити рахунок на 41 хвилині мав Будківський, але голкіпер парирував м'яч і при цьому арбітр зафіксував положення поза грою.
Єдине взяття воріт відбулося під завершення зустрічі. Русін відтер корпусом оборонця, пробив, але захисник вибив м'яч з лінії воротарської. Проте форвард підхопив м'яч та з другої спроби заніс її до сітки – 1:0. Однак гравець при святкуванні голу зняв з себе футболку і отримав жовту картку, яка стала для нього другою, що конвертувалося у вилучення.
Таким чином, орендований нападник з "Динамо" вивів "Зорю" в раунд плей-офф Ліги Європи.
Нагадаємо, що перша гра команд завершилася внічию 1:1.