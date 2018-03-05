Гол Селезнева помог ФК "Акхисар" победить гранда турецкого футбола
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Украинский нападающий Евгений Селезнев забил шестой мяч в составе своей новой турецкой команды ФК “Акхисар”, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.
В Стамбуле состоялся поединок 24-го тура “Фенербахче” — “Акхисар”. Украинский форвард Селезнев вышел в стартовом составе гостей и на 35-й минуте эффектно в одно касание отправил мяч в сетку ворот фаворитов. Нашего игрока заменили на 84-й минуте, а игра закончилась сенсационной победой “Акхисар”, который, имея 33 пункта, занимает десятое позицию в турнирной таблице Суперлиги — 3:2.
Заметим, что “Фенербахче” является 19-кратным чемпионом страны. Больше титулов победителя турецкого первенства имеет только “Галатасарай” — 20.
Добавим также, в составе “Акхисар” Селезнев провел 11 поединков, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.