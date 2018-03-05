Гол Селезньова допоміг ФК "Акхісар" перемогти гранда турецького футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Український нападник Євген Селезньов забив шостий м’яч у складі своєї нової турецької команди ФК “Акхісар”, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.
У Стамбулі відбувся поєдинок 24-го туру “Фенербахче” — “Акхісар”. Український форвард Селезньов вийшов у стартовому складі гостей і на 35-й хвилині ефектно в один дотик відправив м’яч до сітки воріт фаворитів. Нашого гравця замінили на 84-й хвилині, а гра закінчилася сенсаційною перемогою “Акхісару”, який, маючи 33 пункти, посідає 10-у позицію в турнірній таблиці Суперліги, — 3:2.
Зауважимо, що “Фенербахче” є 19-кратним чемпіоном країни. Більше титулів переможця турецької першості має тільки “Галатасарай” — 20.
Додамо також, у складі “Акхісару” Селезньов провів 11 поєдинків, забив шість м’ячів і віддав дві результативні передачі.