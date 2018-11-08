Гол Роналду не спас "Ювентус" от проигрыша в игре с "Манчестер Юнайтед"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Туринский “Ювентус” потерпел домашнее поражение во встрече 4 тура групповой стадии Лиги чемпионов от английского “Манчестер Юнайтед”, сообщает корреспондент УНН.
Украшением противостояния стал длинный заброс из центра поля от Бонуччи на 65 минуте, который увенчался ударом слета в одно касание Криштиану Роналду — без шансов для Де Хеа. Однако успешная концовка позволила “манкунианцам” взять важные три очка в турнирной таблице.
На 86 минуте Мата перебросил стенку при выполнении штрафной, а в конце основного времени Бонуччи срезал мяч в собственную сетку — 1:2.
Кроме того отметим, что футболисты “Юве” Хедира и Дибала в этой встрече дважды попали каркас ворот Де Хеа.
Добавим также, “старая синьора” потерпела первое поражение на данном этапе — 9 очков и лидерская позиция. “Манчестер” с 7-ю пунктами удержал вторую ступень.