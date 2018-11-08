Гол Роналду не врятував “Ювентус” від програшу у грі з “Манчестер Юнайтед”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Туринський “Ювентус” зазнав домашньої поразки у зустрічі 4 туру групової стадії Ліги чемпіонів від англійського “Манчестер Юнайтед”, повідомляє кореспондент УНН.
Окрасою протистояння став довгий закид з центра поля від Бонуччі на 65 хвилині, який увінчався ударом зльоту в один дотик Кріштіану Роналду — без шансів для Де Хеа. Проте успішна кінцівка дозволила “манкуніанцям” взяти важливі три очки в турнірній таблиці.
На 86 хвилині Хуан Мата перекинув стінку при виконанні штрафної, а наприкінці основного часу Бонуччі зрізав м’яч у власну сітку — 1:2.
Крім того відзначимо, що футболісти “Юве” Хедіра та Дібала у цій зустрічі двічі поцілили каркас воріт Де Хеа.
Додамо також, “стара синьйора” зазнала першої поразки на даному етапі — 9 очок і лідерська позиція. “Манчестер” з 7-ма пунктами втримав другий щабель.