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Гол Роналду не врятував “Ювентус” від програшу у грі з “Манчестер Юнайтед”

Київ • УНН

 • 10668 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Туринський “Ювентус” зазнав домашньої поразки у зустрічі 4 туру групової стадії Ліги чемпіонів від англійського “Манчестер Юнайтед”, повідомляє кореспондент УНН.

Окрасою протистояння став довгий закид з центра поля від Бонуччі на 65 хвилині, який увінчався ударом зльоту в один дотик Кріштіану Роналду — без шансів для Де Хеа. Проте успішна кінцівка дозволила “манкуніанцям” взяти важливі три очки в турнірній таблиці.

На 86 хвилині Хуан Мата перекинув стінку при виконанні штрафної, а наприкінці основного часу Бонуччі зрізав м’яч у власну сітку — 1:2.

Крім того відзначимо, що футболісти “Юве” Хедіра та Дібала у цій зустрічі двічі поцілили каркас воріт Де Хеа.

Додамо також, “стара синьйора” зазнала першої поразки на даному етапі — 9 очок і лідерська позиція. “Манчестер” з 7-ма пунктами втримав другий щабель.

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