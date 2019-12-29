Гол нападающего Кравца не спас турецкий клуб от поражения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Нападающий ФК "Кайсериспор" Артем Кравец забил гол "Трабзонспора" в матче 17-го тура турецкой Суперлиги, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Команда украинца проигрывала с разгромным счетом 5:1, когда Кравец забил второй гол на 82-й минуте. Наш земляк получил мяч в чужой штрафной, прошел одного защитника и пробил точно в сетку ворот — 6:2.
Отметим, после 17 туров “Кайсериспор” с десятью очками занимает последнее место в чемпионате Турции.
Заметим, что Кравец забил 4 гол в последних 5 матчах.