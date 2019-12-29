Гол нападника Кравця не врятував турецький клуб від поразки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Нападник ФК "Кайсеріспор" Артем Кравець забив гол "Трабзонспору" в матчі 17-го туру турецької Суперліги, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Команда українця програвала з розгромним рахунком 5:1, коли Кравець забив другий гол на 82-й хвилині. Наш земляк отримав м’яч у чужій карній зоні, пройшов одного захисника та пробив точно у сітку воріт — 6:2.
Зазначимо, після 17 турів “Кайсеріспор” з десятьма очками займає останнє місце в чемпіонаті Туреччини.
Зауважимо, що Кравець забив 4 гол в останніх 5 матчах.