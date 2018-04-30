Гол Мбокани принес "Динамо" победу над "Ворсклой"

Первый тайм не порадовал большим количеством моментов зрителей стадиона в Полтаве. Можно отметить обыгрывания нескольких игроков чужой команды и вход в штрафную Вербича, но на прострел словенца никто не откликнулся. У хозяев дальний удар Чеснакова оказался неточным.

Героем поединка стал Мбокани. Конголезец появился на поле с замены только на 60 минуте, и уже на 63-й отличился единственным забитым мячом в противостоянии. Форвард замкнул прострел низом с правого фланга в исполнении Кендзер. Стоит также упомянуть опасный штрафной Цыганкова — вратарь справился с ударом.

Примечательно, что команда Хацкевича одержала восьмую победу подряд в рамках внутреннего чемпионата страны.

Добавим также, “Динамо” с 66 очками идет вторым в турнирной таблице после “Шахтера” (69). “Ворскла” с 44-ю осталась третьей.