Гол Мбокані приніс "Динамо" перемогу над "Ворсклою"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У завершальному поєдинку 29-го туру УПЛ полтавська "Ворскла" вдома приймала київське "Динамо", передає кореспондент УНН.
Перший тайм не порадував великою кількістю моментів глядачів стадіону у Полтаві. Можна відзначити обігравання кількох гравців чужої команди і вхід до штрафного майданчику Вербича, але на простріл словенця ніхто не відгукнувся. У господарів дальній удар Чеснакова виявився неточним.
Героєм поєдинку став Дьємерсі Мбокані. Конголезець з’явився на полі із заміни тільки на 60 хвилині, і вже на 63-й відзначився єдиним забитим м’ячем у протистоянні. Форвард замкнув простріл низом з правого флангу у виконанні Кендзьори. Варто також згадати небезпечний штрафний Циганкова — воротар впорався з ударом.
Примітно, що команда Хацкевича здобула восьму перемогу поспіль в рамках внутрішнього чемпіонату країни.
Додамо також, “Динамо” з 66 очками йде другим у турнірній таблиці після “Шахтаря” (69). “Ворскла” з 44-ма залишилась 3-ю.