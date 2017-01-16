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Гол А.Кравца принес ничью "Гранаде"

Гол А.Кравца принес ничью "Гранаде"

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 января. УНН. В матче 18-го тура испанской Примеры состоялся поединок двух аутсайдеров чемпионата - "Гранада" форварда сборной Украины Артема Кравца принимала "Осасуну", информирует УНН со ссылкой на сайт чемпионата Испании по футболу.

В составе хозяев на поле со стартового свистка вышел нападающий сборной Украины А.Кравец, который спас свой коллектив от поражения, проведя результативное добивание после ударов партнеров - 1:1.

Примечательно, что "Гранада" доигрывали встречу вдевятером - на 73 и 90 + 5 минутах красные карточки получили Агбо и Понсе соответственно.

Отметим, что Кравец отличился 5-м забитым голом за "Гранаду" в нынешнем сезоне испанской Примеры.

Как сообщал УНН, "Севилья" прервала рекордную беспроигрышную серию "Реала".

Украинские Национальные Новости

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