Гол А.Кравца принес ничью "Гранаде"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В матче 18-го тура испанской Примеры состоялся поединок двух аутсайдеров чемпионата - "Гранада" форварда сборной Украины Артема Кравца принимала "Осасуну", информирует УНН со ссылкой на сайт чемпионата Испании по футболу.
В составе хозяев на поле со стартового свистка вышел нападающий сборной Украины А.Кравец, который спас свой коллектив от поражения, проведя результативное добивание после ударов партнеров - 1:1.
Примечательно, что "Гранада" доигрывали встречу вдевятером - на 73 и 90 + 5 минутах красные карточки получили Агбо и Понсе соответственно.
Отметим, что Кравец отличился 5-м забитым голом за "Гранаду" в нынешнем сезоне испанской Примеры.
Как сообщал УНН, "Севилья" прервала рекордную беспроигрышную серию "Реала".