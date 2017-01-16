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Гол А.Кравця приніс нічию "Гранаді"

Гол А.Кравця приніс нічию "Гранаді"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. У матчі 18-го туру іспанської Прімери відбувся поєдинок двох аутсайдерів чемпіонату - "Гранада" форварда збірної України Артема Кравця приймала "Осасуну", інформує УНН з посиланням на сайт чемпіонату Іспанії з футболу.

У складі господарів на поле зі стартового свистка вийшов нападник збірної України А.Кравець, котрий врятував свій колектив від поразки, провівши результативне добивання після ударів партнерів – 1:1.

Примітно, що "Гранада" догравала зустріч вдев'ятьох – на 73 та 90 + 5 хвилинах червоні картки отримали Агбо та Понсе відповідно.

Зазначимо, що А.Кравець відзначився 5-м забитим голом за "Гранаду" у нинішньому сезоні іспанської Прімери.

Як повідомляв УНН, "Севілья" перервала рекордну безпрограшну серію "Реала".

Українські Національні Новини

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