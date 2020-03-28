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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60440 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Час Земли: что это такое и когда необходимо выключить свет

Час Земли: что это такое и когда необходимо выключить свет

Киев  •  УНН

 • 93284 просмотра

Спасти планету можем только совместными ежедневными усилиями

КИЕВ. 28 марта. УНН. Час Земли - это международное событие, призывающую людей и организации всей планеты выключить необязательный свет на час для того, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам. УНН собрал для своих читателей всю информацию, которую необходимо знать об этом событии.

Немного истории

Впервые событие было организовано в 2007 году Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF) в Сиднее. Его поддержали более 2 миллионов жителей Австралии и 2000 компаний, которые одновременно выключили свет на один час. Тогда, этот поступок вдохновил многие люди во всем мире на борьбу с изменением климата.

Что будет в этом году?

В 2020 году Час Земли состоится 28 марта с 20:30 до 21:30, в это время рекомендуется выключить свет в квартирах и офисах ради поддержки сохранения Земли и устойчивого использования ее ресурсов.

Инициативу Часа Земли поддерживают во всех странах мира на протяжении многих лет в это время гаснет театр Сиднея, Лондонский глаз, Колизей в Риме, египетские пирамиды и другие достопримечательности и сооружения мира.

Как Час Земли отмечают в Украине?

В Украине эту инициативу поддержали более 80 городов, сотни организаций, бизнес и учебные заведения. Так, во время Часа Земли, проходившего в прошлые годы, отключалось наружное освещение на Крещатике, возле Софийского и Михайловского соборов, возле театра оперы и балета в Одессе, Тернопольского и Луцкого замков.

Во время Часа Земли люди собирались компаниями, выходили на площади со свечами, кроме этого, часто организовывали концерты в темноте. В этом году из-за пандемии коронавируса Час Земли можно будет наблюдать дома или онлайн.

Эколог Татьяна Лампика по этому поводу считает, что для того, чтобы спасти планету такой час необходимо делать каждый день.

"Я считаю, что такой Час Земли должна быть каждый день, потому что мы не спасем планету, если будем делать такой день один раз в год. Мы должны заботиться о нашей окружающей среде каждый день. Каждый личный наш шаг влияет на то, что происходит вокруг нас. Должно быть ответственное потребление любых вещей", - рассказывает она.

Однако, Лампика добавляет, что такой день очень важен, поскольку дает возможность многим людям возможность осознать то, что сейчас происходит с окружающей средой.

"Такой один день это больше для сознания, для людей, которые не задумывались над тем, что происходит с окружающей средой, и каким образом они могут влиять на это, или быть полезным", - заключает она.

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