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Година Землі: що це таке та коли необхідно вимкнути світло

Година Землі: що це таке та коли необхідно вимкнути світло

Київ • УНН

 • 93285 перегляди

Врятувати планету можемо тільки спільними щоденними зусиллями 

КИЇВ. 28 березня. УНН. Година Землі — це міжнародна подія, яка закликає людей та організації всієї планети вимкнути необов’язкове світло на годину для того, щоб привернути увагу до екологічних проблем. УНН зібрав для свої читачів всю інформацію, яку необхідно знати про цю подію.

Трохи історії

Вперше подія була організована у 2007 році Світовим фондом дикої природи (World Wide Fund for Nature, WWF) у Сіднеї. Його підтримали понад 2 мільйонів жителів Австралії та 2 тисячі компаній, які одночасно вимкнули світло на одну годину. Тоді, цей вчинок надихнув багато людей у всьому світі на боротьбу зі зміною клімату.

Що буде цього року?

У 2020 році Година Землі відбудеться 28 березня з 20:30 до 21:30, у цей час рекомендується вимкнути світло у квартирах та офісах заради підтримки збереження Землі та сталого використання її ресурсів.

Ініціативу Години Землі підтримують у всіх країнах світу, протягом багатьох років у цей час згасає театр Сіднею, Лондонське око, Колізей у Римі, єгипетські піраміди та інші визначні місця та споруди світу.

Як Годину Землі відзначають в Україні?

В Україні цю ініціативу підтримали понад 80 міст, сотні організацій, бізнес та навчальні заклади. Так, під час Години Землі, які проходили минулих роках, зникало зовнішнє освітлення на Хрещатику, біля Софійського та Михайлівського соборів, біля театру опери та балету в Одесі, Тернопільського та Луцького замків.

Під час Години Землі люди збиралися компаніями, виходили на площі зі свічками, окрім цього, у цей час часто організовували концерти у темряві. Цього року через пандемію коронавірусу Годину Землі можна буде спостерігати дома або онлайн.
Еколог Тетяна Лампика з цього приводу вважає, що для того, аби врятувати планету таку годину необхідно робити кожного дня.

“Я вважаю, що така Година Землі повинна бути кожен день, бо ми не врятуємо планету, якщо будемо робити такий день один раз на рік. Ми повинні піклуватися про наше довкілля кожен день. Кожен особистий наш крок впливає на те, що відбувається навколо нас. Повинно бути відповідальне споживання будь-яких речей”, — розповідає вона.

Проте, Лампика додає, що такий день дуже важливий, адже дає змогу багатьом людям змогу усвідомити те, що зараз відбувається із довкіллям.

“Отакий один день це більше для свідомості, для людей, які не замислювалися над тим, що відбувається з довкіллям, і яким чином вони можуть вливати на це, або бути корисним”, — підсумовує вона.

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