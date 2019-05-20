Час до инаугурации: все в ожидании
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. К инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского остался час. В Верховной Раде его уже ожидают журналисты, сообщает УНН.
Уважаемые гости также прибывают в украинский парламент. Они традиционно разместятся в ложах вокруг сессионного зала ВР. В парламенте большое количество сотрудников Службы государственной охраны, а вокруг парламента и в правительственном квартале огромное количество представителей правоохранительных органов.
Напомним, сегодня должна состояться инаугурация новоизбранного президента.
После этого Владимир Зеленский должен выступить с речью. Как стало известно, УНН первым указом нового президента станет роспуск парламента.
А следующим решением, вероятно, Зеленский назначит внеочередные выборы в ВР на 14 июля.
После этого, уже в статусе Президента Украины Владимир Зеленский, должен поучаствовать в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного Флага Украины в Мариинском дворце. А потом вместе с женой поприветствовать представителей иностранных делегации. Далее торжественный прием и двусторонние встречи с представителями других государств.
УНН будет транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.