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Година до інавгурації: всі в очікуванні

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КИЇВ. 20 травня. УНН. До інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського залишилася година. У Верховній Раді його вже очікують журналісти, повідомляє УНН.

Високоповажні гості також прибувають до українського парламенту. Вони традиційно розмістяться у ложах довкола сесійної зали ВР. У парламенті велика кількість співробітників Служби державної охорони, а довкола парламенту та в урядовому кварталі величезна кількість представників правоохоронних органів.

Нагадаємо, сьогодні має відбутися інавгурація новообраного президента.

Після цього Володимир Зеленський має виступити з промовою. Як стало відомо, УНН першим указом нового президента стане розпуск парламенту.

А наступним рішенням, ймовірно, Зеленський призначить позачергові вибори до ВР на 14 липня.

Після цього, вже у статусі Президента України Володимир Зеленський, має взятии участь в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття Державного Прапора України у Маріїнському палаці. А потім разом з дружиною привітати представників іноземних делегації. Далі урочистий прийом та двосторонні зустрічі з представниками інших держав.

УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.

Українські Національні Новини

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