Global Sports Salaries назвал реальные заработки украинских футболистов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Средняя зарплата футболиста, который играет в украинской Премьер-лиге, составляет 191 тыс. 238 евро в год. Об этом свидетельствуют данные аналитического материала Sporting Intelligence, передает УНН.
В ежегодном докладе Global Sports Salaries указаны средние зарплаты в 68 главных лиг мира.
Украина в рейтинге заняла 22 место. Нашими соседями оказались шотландский Премьершип и греческая Суперлига. Там игроки в год в среднем получают 199 тыс. 147 евро и 146 тыс. 520 евро соответственно.
Наибольшая зарплата в Англии - более 3,379 миллиона евро. Далее идут Испания, Италия, Германия и Франция. Также в десятку попали Китай и Россия.
Заметим, ранее экс-игрок ФК "Динамо" Гонсалес сообщил, что получал в клубе заработок на уровне 110 тыс. долларов. Вместе с тем официальные гонорары динамовцев составляют всего 18-20 тыс. грн.
По данным журналистов, таким образом владельцы "Динамо" уклоняются от уплаты налогов, и, согласно предварительным расчетам СМИ, могли недоплатить бюджету Украины за три года около 30 млн долларов.
По аналогичной схеме (благодаря искусственному занижению зарплат) "Динамо" не платит в полном объеме и военный сбор. Об этом заявили ветераны АТО, озвучив требование к Суркисам "по-хорошему" вернуть разницу.
Впоследствии выяснилось, что в схеме финансирования "Динамо" присутствует одноименный оффшор. Об этом сообщили в ГФС по итогам проверки клуба.
Президент столичного ФК Игорь Суркис попытался опровергнуть уклонение клубом от уплаты налогов, однако так и не смог объяснить мизерные заработки своих игроков.
Наконец добавим, что со схемами и офшорами в финансировании столичного "Динамо" должно разобраться НАБУ.