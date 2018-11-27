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Global Sports Salaries назвав реальні заробітки українських футболістів

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Середня зарплата футболіста, який грає в українській Прем'єр-лізі, становить 191 тис. 238 євро в рік. Про це свідчать дані аналітичного матеріалу Sporting Intelligence передає УНН.

У щорічній доповіді Global Sports Salaries вказані середні зарплати серед 68 головних ліг світу.

Україна у рейтингу посіла 22 місце. Нашими сусідами виявилися шотландський Прем’єршип і грецька Суперліга. Там гравці в рік в середньому отримують 199 тис. 147 євро і 146 тис. 520 євро відповідно.

Найбільша зарплата в Англії — понад 3,379 мільйона євро. Далі йдуть Іспанія, Італія, Німеччина та Франція. Також до десятки потрапили Китай і Росія.

Зауважимо, напередодні екс-гравець ФК “Динамо” Дерліс Гонсалес повідомив, що отримував у клубі заробіток на рівні 110 тис. доларів. Разом з тим офіційні гонорари динамівців становлять всього 18-20 тис. грн.

За даними журналістів, у такий спосіб власники “Динамо” ухиляються від сплати податків, і, згідно з попередніми розрахунками ЗМІ, могли недоплатити бюджету України за три роки близько 30 млн доларів.

За аналогічною схемою (через штучне заниження зарплат) “Динамо” не сплачує у повному обсязі й військовий збір. Про це заявили ветерани АТО, озвучивши вимогу до Суркісів “по-хорошому” повернути різницю.

Згодом з’ясувалося, що у схемі фінансування “Динамо” присутній однойменний офшор. Про це повідомили в ДФС за підсумками перевірки клубу.

Президент столичного ФК Ігор Суркіс спробував спросувати ухилення клубом від сплати податків, проте так і не зміг пояснити мізерні заробітки своїх гравців.

Насамкінець додамо, що зі схемами та офшорами у фінансуванні столичного “Динамо” має розібратися НАБУ.

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