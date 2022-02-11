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“Глубоководный выпуск”: в основу обвинения экс-депутата Тарпана легли протоколы допросов более 20 человек

“Глубоководный выпуск”: в основу обвинения экс-депутата Тарпана легли протоколы допросов более 20 человек

Киев • УНН

 • 10885 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. В уголовном производстве против экс- депутата Руслана Тарпана по факту хищения средств на “Глубоководном выпуске” следователи допросили несколько десятков человек. И по меньшей мере 20 протоколов таких допросов легли в основу подозрения Тарпана. Об этом говорится в постановлении Киевского райсуда Одессы, сообщает УНН.

Цитата:

“В подтверждение причастности ЛИЦО_1 (Руслан Тарпан — ред.) к совершению указанных уголовных правонарушений, следователям предоставлены копии документов, которые были исследованы в судебном заседании, а именно: копии ряда экспертных заключений, а также протоколы допроса подозреваемого ЛИЦО_5; протокола допроса свидетеля ЛИЦО_6; протокола допроса свидетеля ЛИЦО_7; протокола допроса свидетеля ЛИЦО_8, ЛИЦО_9, ЛИЦО_10, протокола допроса подозреваемого ЛИЦО_11; протокола дополнительного допроса подозреваемого ЛИЦО_11; протокола допроса свидетеля ЛИЦО_12, ЛИЦО_13, ЛИЦО_14, ЛИЦО_15, ЛИЦО_16, ЛИЦО_17, ЛИЦО_18, ЛИЦО_19, ЛИЦО_20, ЛИЦО_21, ЛИЦО_22, ЛИЦО_23, ЛИЦО_24, ЛИЦО_25; протокола допроса свидетеля ЛИЦО_26, ЛИЦО_27, ЛИЦО_28 и др.”, — говорится в постановлении.

Добавим

Кроме того, в подтверждение причастности Тарпана к совершению уголовных правонарушений свидетельствуют также ряд экспертиз, экспертных заключений, отчетов, актов о выполнении работ и тому подобное.

К теме

В конце декабря Тарпану избрали меру пресечения в виде заочного заключения под стражу.

По данным следствия, в 2010-2012 годах (когда строился “Глубоководный выпуск” — ред.) члены организованной преступной группы под руководством Тарпана, злоупотребляя служебным положением, с использованием поддельных документов и ряда подконтрольных организатору юридических лиц, завысили объемы, стоимость материалов и работ при строительстве “выпуска”, тем самым завладев более 244 миллионами гривен бюджетных средств. В дальнейшем, членами преступной группировки, по предварительному сговору с другими лицами, легализовано более 216 миллионов гривен, полученных в результате вышеприведенных сделок.

Правоохранители отмечают — со стороны Тарпана также велась целенаправленная исковая деятельность, в ходе которой к органам государственной власти обращались представители предприятий, задействованных в преступной схеме, с исками о возмещении “несуществующих” расходов за счет средств бюджета. Указанные действия следствием квалифицированы как покушение на завладение бюджетными 177 миллионами гривен.

Кроме того, следователями уже названы имена компаний-соучастников Тарпана. Это, в частности, ЧП “Ремерцентр”, ЧП “Инно-Трейдинг”, ЧП “Грандстиль” и ЧП “Будрембизнес”, фиктивные предприятия, Главное управление капитального строительства Одесской областной государственной администрации и Главное управление развития инфраструктуры и энергообеспечения Одесской областной государственной администрации.

Напомним

Руслан Тарпан с 2017 года находится за пределами Украины, несмотря на розыск МВД и международный розыск по каналам Интерпола. В прокуратуре отмечают - сразу после рассмотрения апелляции адвокатов Тарпана на решение суда об аресте их клиента будут инициировать экстрадицию подозреваемого из ОАЭ, где тот предположительно проживает.

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