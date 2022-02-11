“Глибоководний випуск”: в основу звинувачення ексдепутата Тарпана лягли протоколи допитів понад 20 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У кримінальному проваджені проти ексдепутата Руслана Тарпана за фактом розкрадання коштів на “Глибоководному випуску” слідчі допитали кілька десятків осіб. І щонайменше 20 протоколів таких допитів лягли в основу підозри Тарпану. Про це йдеться в ухвалі Київського райсуду Одеси, повідомляє УНН.
Цитата:
“На підтвердження причетності ОСОБА_1 (Руслан Тарпан — ред.) до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, слідчим надано копії документів, які були досліджені в судовому засіданні, а саме: копії низки експертних висновків, а також протоколи допиту підозрюваного ОСОБА_5; протоколу допиту свідка ОСОБА_6; протоколу допиту свідка ОСОБА_7; протоколу допиту свідка ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_11; протоколу додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_11; протоколу допиту свідка ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25; протоколу допиту свідка ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28 та ін.”, — йдеться в ухвалі.
Додамо
Окрім того, на підтвердження причетності Тарпана до вчинення кримінальних правопорушень свідчать також низка експертиз, експертних висновків, звітів, актів про виконання робіт тощо.
До теми
Наприкінці грудня Тарпану обрали запобіжний захід у вигляді заочного перебування під вартою.
За даними слідства, у 2010-2012 роках (коли будувався “Глибоководний випуск” — ред.) члени організованої злочинної групи під керівництвом Тарпана, зловживаючи службовим становищем, із використанням підроблених документів та низки підконтрольних організатору юридичних осіб, завищили об’єми, вартість матеріалів та робіт при будівництві “випуску”, тим самим заволодівши понад 244 мільйонами гривень бюджетних коштів. Надалі, членами злочинного угруповання, за попередньою змовою з іншими особами, легалізовано понад 216 мільйонів гривень, отриманих у результаті вищенаведених оборудок.
Правоохоронці наголошують — зі сторони Тарпана також велася цілеспрямована позовна діяльність, у ході якої до органів державної влади зверталися представники підприємств, залучених у злочинній схемі, з позовами про відшкодування “неіснуючих” витрат за рахунок коштів бюджету. Зазначені дії слідством кваліфіковано як замах на заволодіння бюджетними 177 мільйонами гривень.
Окрім того, слідчими вже названо імена компаній-співучасників Тарпана. Це, зокрема, ПП “Ремерцентр”, ПП “Інно-Трейдінг”, ПП “Грандстиль” та ПП “Будрембізнес”, фіктивні підприємства, Головне управління капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації та Головне управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації.
Нагадаємо
Руслан Тарпан з 2017 року перебуває за межами України, попри розшук МВС та міжнародний розшук каналами Інтерполу. У прокуратурі наголошують — одразу після розгляду апеляції адвокатів Тарпана на рішення суду щодо арешту їх клієнта будуть ініціювати екстрадицію підозрюваного з ОАЕ, де той ймовірно проживає.