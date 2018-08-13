Глазго и Берлин-2018: Украина завершила соревнования, имея в активе 26 медалей и заняв 8-е место
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Объединенный чемпионат Европы проходил со 2 по 12 августа. Соревнования принимали Глазго, Эдинбург и Берлин, в котором произошел легкоатлетический турнир. Главный портовый город Шотландии принял большинство соревнований, в то время как в столице британской автономии прошли соревнования прыгунов в воду. Украинская сборная завоевала 26 наград и расположилась на 8-й строчке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.
В общей сложности было разыграно 187 комплектов наград в 13 видах спорта. На чемпионате Европы проходили соревнования по плаванию, синхронному плаванию, плаванию на открытой воде, прыжкам в воду, спортивной гимнастике, велотреку, велошоссе, маунтинбайку, BMX, гольфу, академической гребле, триатлону и легкой атлетике.
Идея проведения турнира пришла из-за того, что популярность ЧЕ в отдельных видах невысока, вот почему в 2015-м семь летних федераций (легкой атлетики, водных видов, гимнастики, гребного спорта, триатлона, гольфа и велоспорта) придумали новый формат — объединенный турнир в одни сроки и максимум в паре городов. Европейский вещательный союз (проводит “Евровидение”) заключил контракты с главными каналами Британии, Франции, Германии и Италии; кроме того, в полном объеме ЧЕ бесплатно показывал Eurosport. Ожидается, что чемпионат Европы за 10 дней соберет 1 млрд телезрителей — Игры-2016 (растянувшиеся на 18 дней) посмотрели 3,6 млрд.
Украинская команда завоевала — 8 золотых, 13 серебряных и 5 бронзовых наград. Наша команда заняла итоговое 8-е место.
12 серпня 2018 р.
Медали завоевали:
Марьян Закальницкий (спортивная ходьба на 50 км) — золото;
Наталья Прищепа и Ольга Ляхова (бегна 800 метров) — золото и бронза;
Анна Рыжикова (бег на 400 мс барьерами) — серебро;
Алина Цвилий (спортивнаяходьба на 50 км) — серебро;
Марина Бех (прыжки в длину) — серебро;
Сергей Никифоров (прыжки в длину) — бронза;
Олег Колодий и София Лыскун (прыжки в воду, командный микс) — золото;
Михаил Романчук (плавание) — 2 золота (400 и 800 метров вольным стилем) и серебро (1500 метров вольным стилем);
Андрей Говоров (плавание, 50 метров баттерфляем) — золото;
Сборная Украины по синхронному плаванию — золото (комбинация) и 2 серебра (техническая и произвольная программы);
Анастасия Савчук и Елизавета Яхно (синхронное плавание, дуэты) — 2 серебра (техническая и произвольная программы);
Елизавета Яхно (синхронное плавание, соло) — серебро (техническая программа) и бронза (произвольная программа);
Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик (прыжки в воду с трехметрового трамплина) — бронза;
Роман Гладыш (велоспорт, скрэтч-гонка на 15 км) — золото;
Любовь Басова и Алена Старикова (велотрек, командный спринт) — серебро;
Алена Старикова (гит, индивидуальная велотрековая гонка на время) — серебро;
Женская сборная Украины в академической гребле (парные четверки) — серебро;
Диана Дымченко (гребля,одиночка) — бронза;
Игорь Радивилов (опорный прыжок) — серебро.