Глазго и Берлин-2018: Украина завершила соревнования, имея в активе 26 медалей и заняв 8-е место

В общей сложности было разыграно 187 комплектов наград в 13 видах спорта. На чемпионате Европы проходили соревнования по плаванию, синхронному плаванию, плаванию на открытой воде, прыжкам в воду, спортивной гимнастике, велотреку, велошоссе, маунтинбайку, BMX, гольфу, академической гребле, триатлону и легкой атлетике.

Идея проведения турнира пришла из-за того, что популярность ЧЕ в отдельных видах невысока, вот почему в 2015-м семь летних федераций (легкой атлетики, водных видов, гимнастики, гребного спорта, триатлона, гольфа и велоспорта) придумали новый формат — объединенный турнир в одни сроки и максимум в паре городов. Европейский вещательный союз (проводит “Евровидение”) заключил контракты с главными каналами Британии, Франции, Германии и Италии; кроме того, в полном объеме ЧЕ бесплатно показывал Eurosport. Ожидается, что чемпионат Европы за 10 дней соберет 1 млрд телезрителей — Игры-2016 (растянувшиеся на 18 дней) посмотрели 3,6 млрд.

Украинская команда завоевала — 8 золотых, 13 серебряных и 5 бронзовых наград. Наша команда заняла итоговое 8-е место.

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Медали завоевали:

Марьян Закальницкий (спортивная ходьба на 50 км) — золото;

Наталья Прищепа и Ольга Ляхова (бегна 800 метров) — золото и бронза;

Анна Рыжикова (бег на 400 мс барьерами) — серебро;

Алина Цвилий (спортивнаяходьба на 50 км) — серебро;

Марина Бех (прыжки в длину) — серебро;

Сергей Никифоров (прыжки в длину) — бронза;

Олег Колодий и София Лыскун (прыжки в воду, командный микс) — золото;

Михаил Романчук (плавание) — 2 золота (400 и 800 метров вольным стилем) и серебро (1500 метров вольным стилем);

Андрей Говоров (плавание, 50 метров баттерфляем) — золото;

Сборная Украины по синхронному плаванию — золото (комбинация) и 2 серебра (техническая и произвольная программы);

Анастасия Савчук и Елизавета Яхно (синхронное плавание, дуэты) — 2 серебра (техническая и произвольная программы);

Елизавета Яхно (синхронное плавание, соло) — серебро (техническая программа) и бронза (произвольная программа);

Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик (прыжки в воду с трехметрового трамплина) — бронза;

Роман Гладыш (велоспорт, скрэтч-гонка на 15 км) — золото;

Любовь Басова и Алена Старикова (велотрек, командный спринт) — серебро;

Алена Старикова (гит, индивидуальная велотрековая гонка на время) — серебро;

Женская сборная Украины в академической гребле (парные четверки) — серебро;

Диана Дымченко (гребля,одиночка) — бронза;

Игорь Радивилов (опорный прыжок) — серебро.