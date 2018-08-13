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Глазго та Берлін-2018: Україна завершила змагання, маючи в активі 26 медалей та посівше 8-ме місце

Київ • УНН

 • 11161 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Об’єднаний чемпіонат Європи проходив з 2 по 12 серпня. Змагання приймали Глазго, Единбург і Берлін, в якому відбувся легкоатлетичний турнір. Головне портове місто Шотландії прийняло більшість змагань, в той час як в столиці британської автономії пройшли змагання стрибунів у воду. Українська збірна здобула 26 нагород та розташувалася на 8-му рядку. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.

Глазго та Берлін-2018: Україна завершила змагання, маючи в активі 26 медалей та посівше 8-ме місце

В цілому було розіграно 187 комплектів нагород в 13 видах спорту. На чемпіонаті Європи проходили змагання з плавання, синхронного плавання, плавання на відкритій воді, стрибків у воду, спортивної гімнастики, велотреку, велошосе, маунтінбайку, BMX, гольфу, академічного веслування, тріатлону і легкої атлетики.

Ідея проведення турніру прийшла через те, що популярність ЧЄ в окремих видах невисока, ось чому в 2015-му сім літніх федерацій (легкої атлетики, водних видів, гімнастики, веслувального спорту, триатлону, гольфу і велоспорту) придумали новий формат — об’єднаний турнір в одні терміни і максимум в парі міст. Європейський мовний союз (проводить “Євробачення”) уклав контракти з головними каналами Британії, Франції, Німеччини та Італії; крім того, в повному обсязі ЧЄ безкоштовно показував Eurosport. Очікується, що чемпіонат Європи за 10 днів збере 1 млрд телеглядачів — Ігри 2016 (розтягнулися на 18 днів) подивилися 3,6 млрд.

Українська команда завоювала — 8 золотих, 13 срібних і 5 бронзових нагород. Наша команда посіла підсумкове 8-е місце.

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— Euro Champs (@Euro_Champs) 12 серпня 2018 р.

Медалі завоювали:

Мар’ян Закальніцкій (спортивна ходьба на 50 км) — золото;

Наталія Прищепа і Ольга Ляхова (біг на 800 метрів) — золото і бронза;

Анна Рижикова (біг на 400 м з бар’єрами) — срібло;

Аліна Цвілій (спортивна ходьба на 50 км) — срібло;

Марина Бех (стрибки в довжину) — срібло;

Сергій Никифоров (стрибки в довжину) — бронза;

Олег Колодій та Софія Лискун (стрибки в воду,командний мікс) — золото;

Михайло Романчук (плавання) — 2 золота (400 і 800 метрів вільним стилем) і срібло (1500 метрів вільним стилем);

Андрій Говоров (плавання, 50 метрів батерфляєм) — золото;

Збірна України з синхронного плавання — золото (комбінація) і 2 срібла (технічна і довільна програми);

Анастасія Савчук та Єлизавета Яхно(синхронне плавання, дуети) — 2 срібла (технічна і довільна програми);

Єлизавета Яхно (синхронне плавання,соло) — срібло (технічна програма) і бронза (довільна програма);

Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчік (стрибки у воду з триметрового трампліну) — бронза;

Роман Гладиш (велоспорт, скретч-гонка на 15 км) — золото;

Любов Басова і Олена Старикова (велотрек, командний спринт) — срібло;

Олена Старикова (гіт, індивідуальна велотрековая гонка на час) — срібло;

Жіноча збірна України в академічному веслуванні (парні четвірки) — срібло;

Діана Димченко (веслування, одиночка)- бронза;

Ігор Радівілов (опорний стрибок) — срібло.

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