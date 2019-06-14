Глава "ЦИК ДНР" взяли под стражу без права внесения залога
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Решением Шевченковского суда бывшего руководителя так называемой “ЦИК ДНР” взят под стражу без права внесения залога, пишет УНН со ссылкой на Twitter-страницу пресс-секретаря главы ГПУ Юрия Луценко Ларису Сарган.
“Решением Шевченковского суда бывшего руководителя так называемой „центральной избирательной комиссии“ террористической организации ДНР Романа Лягина взят под стоит на 60 суток без альтернативы залога”, — указано в сообщении Ларисы Сарган.
Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины задержали руководителя “Центральной избирательной комиссии ДНР” Романа Лягина за организацию и проведение так называемого референдума “ДНР” в мае 2014 года, ему инкриминируется государственная измена.
“ГПУ и СБУ задержали руководителя „Центральной избирательной комиссии днр“, который в мае 2014 года организовывал и проводил так называемый референдум „днр“. Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена”, — сообщил Луценко в Facebook.