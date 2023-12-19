Главой Гослесагентства назначен Виктор Смаль

Антикоррупционный и экономический эффект от цифровизации составил 34 млрд гривен - Шмыгаль

Премьер-министр Украины сообщил, что диджитализация дала обновленный антикоррупционный и экономический эффект в размере 34 млрд грн, подчеркнув, что несмотря на вторжение на территорию Украины продолжается расширение услуг. Цифровые услуги, такие как регистрация браков и рождений онлайн, устранили многочисленные возможности для взяточничества.