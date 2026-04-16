Главнокомандующий армией Пакистана прибыл в Тегеран для посредничества между США и Ираном в переговорах

14 апреля, 12:03 • 72272 просмотра
ТОП финансовых ошибок украинцев, из-за которых постоянно не хватает денег
15 апреля, 16:37 • 20887 просмотра
Следующая встреча в формате "Рамштайн" должна состояться в июне - Федоров
Эксклюзив
15 апреля, 15:53 • 25714 просмотра
Новые детали в деле Надежды Викарий, которая утверждает, что ее насиловали старшие братья - что говорит полицияPhoto
15 апреля, 12:27 • 21982 просмотра
Euractiv: ЕС требует от G7 ускорить выдачу кредита ERA для Украины - Япония, Британия и США еще не выплатили свои доли
Эксклюзив
15 апреля, 10:54 • 25280 просмотра
13-й блэкаут на ЗАЭС – эксперт объяснил, в чем угроза и назвал главные риски для безопасности станции
15 апреля, 10:46 • 17875 просмотра
Мадьяр прогнозирует, что еще Орбан снимет вето с 90 млрд евро ЕС для Украины, но есть нюанс
15 апреля, 09:39 • 23791 просмотра
Профсоюзы настаивают на учете позиции работников в новом Трудовом кодексе - глава ФПУ Бызов
Эксклюзив
15 апреля, 06:47 • 43336 просмотра
Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться - советы психолога
14 апреля, 23:54 • 30733 просмотра
Трамп объявил о завершении войны с Ираном - Fox News
14 апреля, 19:27 • 36434 просмотра
Украина пока не получила подтверждения относительно конкретной даты приезда американской делегации
Зеленский прибудет в Нидерланды для получения премии "Четыре свободы"15 апреля, 20:51 • 8802 просмотра
Сибига отреагировал на признание университета в Вильнюсе "экстремистским" в Беларуси15 апреля, 22:06 • 11145 просмотра
Венгрия выводит военных, задействованных в охране инфраструктуры из-за "украинской угрозы"15 апреля, 22:40 • 6476 просмотра
В Киеве в результате ночного ракетного удара погиб 12-летний ребенок, ранены 4 медика00:25 • 11227 просмотра
В Киеве из-за российского обстрела погибли 5 человек, среди них ребенок, пострадал 21 человекVideo03:37 • 9028 просмотра
публикации
Пациенты против системы: почему люди боятся судиться с частными клиниками15 апреля, 12:18 • 30322 просмотра
Наследство после смерти мужа или жены – кто и на что имеет право15 апреля, 07:41 • 39437 просмотра
Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться - советы психолога
Эксклюзив
15 апреля, 06:47 • 43329 просмотра
Что приготовить из продуктов, оставшихся после Пасхи – топ-7 простых и вкусных идейPhoto14 апреля, 16:30 • 38527 просмотра
ТОП финансовых ошибок украинцев, из-за которых постоянно не хватает денегPhoto14 апреля, 12:03 • 72265 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Виталий Кличко
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Днепр (город)
Германия
Реклама
УНН Lite
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 24071 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 32436 просмотра
У аистов Грицика и Одарки появилось первое яйцо в гнездеVideo14 апреля, 07:44 • 39962 просмотра
Lionsgate показал первый трейлер нового фильма из франшизы "Голодные игры"Video13 апреля, 14:56 • 34100 просмотра
В китайском кафе ввели "правила входа", запретив мусорить, выбрасывать черные чулки и красть черепахPhoto11 апреля, 20:00 • 43097 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Золото
9К720 Искандер
MIM-104 Patriot

Главнокомандующий армией Пакистана прибыл в Тегеран для посредничества между США и Ираном в переговорах

Киев • УНН

 • 882 просмотра

Военный руководитель Пакистана стремится организовать второй раунд переговоров в Исламабаде. США готовят новые санкции и продолжают блокаду иранских портов.

Главнокомандующий армией Пакистана посетил Тегеран, чтобы выступить посредником в возобновлении переговоров между США и Ираном после почти семи недель войны. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что пакистанский военный руководитель проведет встречи с иранскими чиновниками для снижения напряженности и согласования возможного второго раунда переговоров.

Пакистан ранее уже выступал площадкой для диалога, организовав прямые переговоры между сторонами в Исламабаде.

Где могут пройти новые переговоры

В Белом доме заявили, что потенциальный следующий раунд переговоров, вероятно, снова может состояться в Исламабаде. В то же время окончательного решения по их проведению пока нет.

Белый дом позитивно оценивает перспективы сделки с Ираном16.04.26, 00:30 • 2092 просмотра

Посредники стремятся организовать новую встречу до завершения срока действия действующего перемирия.

Давление США и ситуация в регионе

Параллельно США продолжают военно-морскую блокаду иранских портов и готовятся усилить экономическое давление. Министр финансов США Скотт Бессент заявил о намерении ввести новые санкции против стран, сотрудничающих с Ираном, назвав это "финансовым эквивалентом" бомбардировок.

На этом фоне продолжаются дипломатические усилия и в других частях региона, в частности относительно возможного прекращения огня между Израилем и Ливаном.

Иран предлагает открыть часть Ормузского пролива для судов при условии соглашения с США - Reuters16.04.26, 07:45 • 2000 просмотров

