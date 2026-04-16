Главнокомандующий армией Пакистана прибыл в Тегеран для посредничества между США и Ираном в переговорах
Киев • УНН
Военный руководитель Пакистана стремится организовать второй раунд переговоров в Исламабаде. США готовят новые санкции и продолжают блокаду иранских портов.
Главнокомандующий армией Пакистана посетил Тегеран, чтобы выступить посредником в возобновлении переговоров между США и Ираном после почти семи недель войны. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Ожидается, что пакистанский военный руководитель проведет встречи с иранскими чиновниками для снижения напряженности и согласования возможного второго раунда переговоров.
Пакистан ранее уже выступал площадкой для диалога, организовав прямые переговоры между сторонами в Исламабаде.
Где могут пройти новые переговоры
В Белом доме заявили, что потенциальный следующий раунд переговоров, вероятно, снова может состояться в Исламабаде. В то же время окончательного решения по их проведению пока нет.
Посредники стремятся организовать новую встречу до завершения срока действия действующего перемирия.
Давление США и ситуация в регионе
Параллельно США продолжают военно-морскую блокаду иранских портов и готовятся усилить экономическое давление. Министр финансов США Скотт Бессент заявил о намерении ввести новые санкции против стран, сотрудничающих с Ираном, назвав это "финансовым эквивалентом" бомбардировок.
На этом фоне продолжаются дипломатические усилия и в других частях региона, в частности относительно возможного прекращения огня между Израилем и Ливаном.
