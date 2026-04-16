Белый дом позитивно оценивает перспективы сделки с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа "положительно относится к перспективам сделки" с Ираном и допускает проведение нового раунда переговоров в Пакистане. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Президент США также заявил, что война с Ираном "очень близка к завершению", комментируя ситуацию в интервью Fox Business. В Белом доме отмечают, что американская делегация может снова прибыть в Исламабад для продолжения диалога.

Переговоры и дипломатия

Пакистанский фельдмаршал Асим Мунир, выступающий посредником между сторонами, прибыл в Тегеран для переговоров с иранскими дипломатами. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности Тегерана способствовать миру и стабильности.

Санкции и военные решения

Сенат США в очередной раз отклонил инициативу по ограничению военных полномочий президента в вопросе Ирана. В то же время министр финансов Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов ввести вторичные санкции против стран, которые покупают иранскую нефть.

Ситуация в регионе

Израиль продолжает удары по "Хезболле" в Ливане, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Параллельно Иран сообщает о частичном судоходстве несмотря на блокаду США, а также приостановке экспорта нефтехимической продукции для обеспечения внутренних потребностей.

На фоне этих событий фондовые рынки демонстрируют рост: индекс S&P 500 достиг рекордного уровня на фоне осторожного оптимизма относительно возможного прекращения конфликта.

