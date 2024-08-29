Главный флаг Украины приспущен ко Дню памяти защитников
Киев • УНН
В честь Дня памяти защитников Украины главный государственный флаг приспущен на треть. Это чествование памяти всех павших в российско-украинской войне с 2014 года, флаг будет поднят 30 августа.
В Киеве ко Дню памяти защитников Украины приспустили главный государственный флаг, сообщили в четверг в КГГА, передает УНН.
Полотнище приспустили на треть в знак почтения памяти всех павших Защитников и Защитниц Украины в современной российско-украинской войне, начиная с 2014 года
Поднимут главный флаг страны завтра, 30 августа.
Дополнение
Сегодня, 29 августа, в Украине чтят память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Событие было основано в 2019 году в честь очередной годовщины Иловайской трагедии. Символом сегодняшней печальной даты является цветок подсолнуха.