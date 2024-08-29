Головний прапор України приспущено до Дня пам'яті захисників
Київ • УНН
На честь Дня пам'яті захисників України головний державний прапор приспущено на третину. Це вшанування пам'яті всіх полеглих у російсько-українській війні з 2014 року, прапор буде піднято 30 серпня.
У Києві до Дня пам’яті захисників України приспустили головний державний прапор, повідомили в четвер у КМДА, передає УНН.
Полотнище приспустили на третину у знак вшанування пам’яті всіх полеглих Захисників і Захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року
Піднімуть головний прапор країни завтра, 30 серпня.
Доповнення
Сьогодні, 29 серпня, в Україні вшановують пам’ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Подія була започаткована у 2019 році на честь чергової річниці Іловайської трагедії. Символом сьогоднішньої сумної дати є квітка соняшника.