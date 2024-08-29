Головний прапор України приспущено до Дня пам'яті захисників

У Києві до Дня пам’яті захисників України приспустили головний державний прапор, повідомили в четвер у КМДА, передає УНН.

Полотнище приспустили на третину у знак вшанування пам’яті всіх полеглих Захисників і Захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року