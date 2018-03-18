Главы МИД стран ЕС обсудят дело Скрипаля, итоги выборов в РФ и ситуацию в Украине и Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Резонансное дело экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены 4 марта в Солсбери, станет центральной темой встречи министров иностранных дел 28 стран-членов Евросоюза в Брюсселе 19 марта. Кроме того, главы МИД намерены обсудить итоги президентских выборов в России, в частности, осудить их проведение в аннексированном Крыму. Кроме этого, в официальную повестку заседания Совета ЕС входят ситуация в Украине, Сирии и КНДР, а также вопросы реализации соглашения по ядерной программе Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Ситуация вокруг отравления Скрипаля и его дочери в британском Солсбери затмила все острые вопросы в Брюсселе, включая “торговую войну” между ЕС и США. Именно она будет в центре внимания министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, а затем и глав государств и правительств сообщества 22-23 марта. “Великобритания поднимет ситуацию с отравлением Сергея и Юлии Скрипаля в Солсбери, включая и вопросы использования нервно-паралитического газа, — сказал накануне журналистам представитель ЕС. — Министры проведут обмен мнениями относительно инцидента накануне обсуждения данной темы на саммите 22-23 марта”.
Глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон представит информацию о ходе британского расследования. По словам дипломата, по итогам обсуждения министры сделают заявление, после чего Джонсон намерен в тот же день встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Отмечается, что ситуация в Украине вошла в официальную повестку дня заседания министров иностранных дел, в частности, в связи с визитом на прошлой неделе в Киев главы дипломатии ЕС Федерики Могерини . “Главы МИД обменяются мнениями относительно Украины. Верховный представитель расскажет министрам о своем визите в Киев 11-12 марта. Совет обсудит последние события, включая процесс реформ”, — говорится в заявлении Совета ЕС.
В рамках реформ, в частности, министры могут поставить вопрос выделения четвертой программы макрофинансовой помощи Украине объемом в 1 млрд евро, которую Еврокомиссия предложила 9 марта. Она была принята после соответствующего запроса от властей республики, а также прямых переговоров между главой ЕК Жан-Клодом Юнкером и Президентом Украины Петром Порошенко. Все транши в рамках предложенной программы, включая первый, будут основаны на условиях реализации реформ, подчеркнула тогда ЕК. Предложение ЕК о предоставлении новой макрофинансовой помощи Украине должны утвердить Совет ЕС и Европарламент, после чего сообщество сможет выделить Киеву первый транш.
Кроме того, главы МИД обсудят конфликт на востоке Украины.
Кроме того, “верховный представитель и министры иностранных дел могут коснуться российских президентских выборов”, — говорится в повестке дня Совета ЕС.
В частности, ожидается, что Брюссель осудит проведение выборов в аннексированном Россией Крыму, который Евросоюз не признает частью РФ. “Министры объявят о непризнании итогов президентских выборов на Крымском полуострове в соответствии с политикой непризнания Крыма в составе России”, — сообщает европейское источник ТАСС.