Главы МИД стран ЕС обсудят дело Скрипаля, итоги выборов в РФ и ситуацию в Украине и Сирии

КИЕВ. 18 марта. УНН. Резонансное дело экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены 4 марта в Солсбери, станет центральной темой встречи министров иностранных дел 28 стран-членов Евросоюза в Брюсселе 19 марта. Кроме того, главы МИД намерены обсудить итоги президентских выборов в России, в частности, осудить их проведение в аннексированном Крыму. Кроме этого, в официальную повестку заседания Совета ЕС входят ситуация в Украине, Сирии и КНДР, а также вопросы реализации соглашения по ядерной программе Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.