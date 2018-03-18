Глави МЗС країн ЄС обговорять справу Скрипаля, підсумки виборів у РФ та ситуацію в Україні та Сирії

КИЇВ. 18 березня. УНН. Резонансна справа екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, які були отруєні 4 березня в Солсбері, стане центральною темою зустрічі міністрів закордонних справ 28 країн-членів Євросоюзу в Брюсселі 19 березня. Крім того, глави МЗС мають намір обговорити підсумки президентських виборів у Росії, зокрема, засудити їх проведення в анексованному Криму. Крім цього, в офіційну повістку засідання Ради ЄС входять ситуація в Україні, Сирії і КНДР, а також питання реалізації угоди щодо ядерної програми Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.