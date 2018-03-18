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Глави МЗС країн ЄС обговорять справу Скрипаля, підсумки виборів у РФ та ситуацію в Україні та Сирії

Глави МЗС країн ЄС обговорять справу Скрипаля, підсумки виборів у РФ та ситуацію в Україні та Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Резонансна справа екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, які були отруєні 4 березня в Солсбері, стане центральною темою зустрічі міністрів закордонних справ 28 країн-членів Євросоюзу в Брюсселі 19 березня. Крім того, глави МЗС мають намір обговорити підсумки президентських виборів у Росії, зокрема, засудити їх проведення в анексованному Криму. Крім цього, в офіційну повістку засідання Ради ЄС входять ситуація в Україні, Сирії і КНДР, а також питання реалізації угоди щодо ядерної програми Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.

Ситуація навколо отруєння Скрипаля та його доньки у британському Солсбері затьмарила всі найгостріші питання в Брюсселі, включаючи “торгову війну” між ЄС і США. Саме вона буде в центрі уваги міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок, а потім і глав держав і урядів спільноти 22-23 березня. “Велика Британія підніме ситуацію з отруєнням Сергія і Юлії Скрипаля в Солсбері, включаючи і питання використання нервово-паралітичного газу, — сказав напередодні журналістам представник ЄС. — Міністри проведуть обмін думками щодо інциденту напередодні обговорення даної теми на саміті 22-23 березня”.

Глава МЗС Сполученого Королівства Борис Джонсон представить інформацію про хід британського розслідування. За словами дипломата, за підсумками обговорення міністри зроблять заяву, після чого Джонсон має намір у той же день зустрітися з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зазначається, що ситуація в Україні увійшла до офіційного порядку денного засідання міністрів закордонних справ, зокрема, в зв’язку з візитом минулого тижня до Києва глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні. “Глави МЗС обміняються думками з Україною. Верховний представник розповість міністрам про свій візит до Києва 11-12 березня. Рада обговорить останні події, включаючи процес реформ”, — йдеться в заяві Ради ЄС.

У рамках реформ, зокрема, міністри можуть порушити питання виділення четвертої програми макрофінансової допомоги Україні обсягом в 1 млрд євро, яку Єврокомісія запропонувала 9 березня. Воно було прийняте після відповідного запиту від влади республіки, а також прямих переговорів між главою ЄК Жан-Клодом Юнкером і Президентом України Петром Порошенко. Всі транші в рамках запропонованої програми, включаючи перший, будуть засновані на умовах реалізації реформ, підкреслила тоді ЄК. Пропозиція ЄК про надання нової макрофінансової допомоги Україні повинні затвердити Рада ЄС та Європарламент, після чого спільнота зможе виділити Києву перший транш.

Крім того, глави МЗС обговорять конфлікт на сході України.

Крім того, “верховний представник і міністри закордонних справ можуть торкнутися російських президентських виборів”, — йдеться в порядку денному Ради ЄС.

Зокрема, очікується, що Брюссель засудить проведення виборів в анексованному Росією Криму, який Євросоюз не визнає частиною РФ. “Міністри оголосять про невизнання підсумків президентських виборів на Кримському півострові у відповідності до політики невизнання Криму в складі Росії”, — повідомляє європейське джерело ТАРС.

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