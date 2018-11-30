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Главе ГАСИ Кудрявцеву грозит уголовное преследование в Молдове – молдавские СМИ

Главе ГАСИ Кудрявцеву грозит уголовное преследование в Молдове – молдавские СМИ

Киев  •  УНН

 • 14298 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. На главу украинской Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Алексея Кудрявцева могут завести уголовное дело по факту подделки диплома молдавского ВУЗа. Об этом сообщает главный новостной портал Молдовы Point.

Как пишет издание, глава Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Алексей Кудрявцев предоставил поддельные документы о высшем образовании, вступая на должность. Чиновник предоставил поддельный диплом о высшем образовании Технического университета Молдовы. Ректор ВУЗа отметил, что в указанный период Кудрявцев в этом заведении не обучался и диплом на его имя не выдавали.

Алексей Кудрявцев занимает должность главы Государственной архитектурно-строительной Украины инспекции с 26 июня 2015 согласно распоряжению Кабинета министров Украины № 632-р от 26 июня 2015 года. Для исполнения обязанностей руководителя центрального органа исполнительной власти (которым является ГАСИ), Закон Украины "О государственной службе" требует наличия высшего образования не ниже уровня магистра. В официальной биографии Кудрявцева на сайте ГАСИ не указаны два украинских диплома. Однако по информации украинских СМИ, в 2015 году при поступлении на госслужбу, Кудрявцев предъявил молдавский диплом.

"Коррумпированность украинских чиновников не является секретом. Однако, это первый случай, когда украинские власть имущие пошли на нарушение законов соседней страны. Действия Кудрявцева наносят урон не только Техническому университету Молдовы – ведущему техническому ВУЗу страны, но и бьют по престижу Молдовы. Расследование данного дела должно продемонстрировать, что Молдова – не тихая гавань для коррупционных махинаций украинских чиновников", – комментируют ситуацию молдавские журналисты.

Ранее Кабинет министров инициировал служебную проверку относительно правдивости предоставленных Кудрявцевым документов во время пребывания в должности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции. Провести проверку поручили НАГС совместно с МВД и Минобразования.

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