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Главі ДАБІ Кудрявцеву загрожує кримінальне переслідування в Молдові - молдавські ЗМІ

Главі ДАБІ Кудрявцеву загрожує кримінальне переслідування в Молдові - молдавські ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. На главу української Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олексія Кудрявцева можуть завести кримінальну справу за фактом підробки диплома молдавського Вузу. Про це пише головний новинний портал Молдови Point, передає УНН.

Як пише видання, голова Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олексій Кудрявцев надав підроблені документи про вищу освіту, вступаючи на посаду. Чиновник надав підроблений диплом про вищу освіту Технічного університету Молдови. Ректор Вузу зазначив, що в зазначений період Кудрявцев в цьому закладі не навчався і диплом на його ім'я не видавали.

Олексій Кудрявцев займає посаду голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України з 26 червня 2015 згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України № 632-р від 26 червня 2015 року. Для виконання обов'язків керівника центрального органу виконавчої влади (яким є ДАБІ), Закон України "Про державну службу" вимагає наявності вищої освіти не нижче рівня магістра.В офіційній біографії Кудрявцева на сайті ДАБІ не вказані два українських диплома. Однак за інформацією українських ЗМІ, в 2015 році при вступі на держслужбу, Кудрявцев пред'явив молдавський диплом.

"Корумпованість українських чиновників не є секретом. Однак, це перший випадок, коли українські можновладці пішли на порушення законів сусідньої країни. Дії Кудрявцева завдають шкоди не тільки Технічному університету Молдови – провідному технічному ВУЗу країни, але і б'ють по престижу Молдови. Розслідування даної справи має продемонструвати, що Молдова – не тиха гавань для корупційних махінацій українських чиновників", – коментують ситуацію молдавські журналісти.

Раніше Кабінет міністрів ініціював службову перевірку щодо правдивості наданих Кудрявцевим документів під час перебування на посаді голови Державної архітектурно-будівельної інспекції. Провести перевірку доручили НАДС спільно з МВС і Міносвіти.

Українські Національні Новини

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