Главі ДАБІ Кудрявцеву загрожує кримінальне переслідування в Молдові - молдавські ЗМІ

Як пише видання, голова Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олексій Кудрявцев надав підроблені документи про вищу освіту, вступаючи на посаду. Чиновник надав підроблений диплом про вищу освіту Технічного університету Молдови. Ректор Вузу зазначив, що в зазначений період Кудрявцев в цьому закладі не навчався і диплом на його ім'я не видавали.

Олексій Кудрявцев займає посаду голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України з 26 червня 2015 згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України № 632-р від 26 червня 2015 року. Для виконання обов'язків керівника центрального органу виконавчої влади (яким є ДАБІ), Закон України "Про державну службу" вимагає наявності вищої освіти не нижче рівня магістра.В офіційній біографії Кудрявцева на сайті ДАБІ не вказані два українських диплома. Однак за інформацією українських ЗМІ, в 2015 році при вступі на держслужбу, Кудрявцев пред'явив молдавський диплом.

"Корумпованість українських чиновників не є секретом. Однак, це перший випадок, коли українські можновладці пішли на порушення законів сусідньої країни. Дії Кудрявцева завдають шкоди не тільки Технічному університету Молдови – провідному технічному ВУЗу країни, але і б'ють по престижу Молдови. Розслідування даної справи має продемонструвати, що Молдова – не тиха гавань для корупційних махінацій українських чиновників", – коментують ситуацію молдавські журналісти.

Раніше Кабінет міністрів ініціював службову перевірку щодо правдивості наданих Кудрявцевим документів під час перебування на посаді голови Державної архітектурно-будівельної інспекції. Провести перевірку доручили НАДС спільно з МВС і Міносвіти.