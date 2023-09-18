Глава ВОЗ требует от Китая "полного доступа" для определения происхождения COVID - Financial Times
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Глава Всемирной организации здравоохранения призвал Пекин предоставить больше информации о происхождении COVID-19 и готов прислать вторую команду для исследования этого вопроса, сообщает Financial Times в воскресенье, передает УНН.
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«Мы настаиваем на том, чтобы Китай предоставил полный доступ, и мы просим страны поднять этот вопрос во время их двусторонних встреч — чтобы побудить Пекин к сотрудничеству», — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Детали
Комментарии главы ВОЗ прозвучали в тот момент, когда органы здравоохранения и фармацевтические компании по всему миру спешат обновлять вакцины для борьбы с новыми вариантами коронавируса.
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Гебрейесус в течение длительного времени настаивал на том, чтобы Китай поделился информацией о происхождении COVID-19, заявляя, что пока это не произошло, все гипотезы оставались на столе.
Вирус впервые был обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, и многие подозревали, что он распространился на рынке живых животных, прежде чем распространиться по всему миру и убить почти 7 миллионов человек.
Добавим
Китай с 30 августа не будет требовать от туристов тестирования на COVID-19.