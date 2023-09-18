Глава ВООЗ вимагає від Китаю «повного доступу» для визначення походження COVID – Financial Times
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я закликав Пекін надати більше інформації про походження COVID-19 і готовий надіслати другу команду для дослідження цього питання, повідомляє Financial Times у неділю, передає УНН.
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«Ми наполягаємо на тому, щоб Китай надав повний доступ, і ми просимо країни підняти це питання під час їхніх двосторонніх зустрічей — щоб спонукати Пекін до співпраці», — сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.
Деталі
Коментарі глави ВООЗ прозвучали в той момент, коли органи охорони здоров’я та фармацевтичні компанії по всьому світу поспішають оновлювати вакцини для боротьби з новими варіантами коронавірусу.
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Гебреєсус протягом тривалого часу наполягав на тому, щоб Китай поділився інформацією про походження COVID-19, заявляючи, що поки це не сталося, усі гіпотези залишалися на столі.
Вірус вперше виявили в китайському місті Ухань у грудні 2019 року, і багато хто підозрював, що він поширився на ринку живих тварин, перш ніж поширитися по всьому світу та вбити майже 7 мільйонів людей.
Додамо
Китай з 30 серпня не вимагатиме від туристів тестування на COVID-19.