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Глава ВОЗ предупредил про "не последнюю" для человечества пандемию

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Пандемия коронавирусной инфекции, с которой человечество столкнулось в 2020 году, не будет последней. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в видеообращении, посвященном Международному дню противоэпидемической готовности, передает УНН.

Глава ВОЗ предупредил про "не последнюю" для человечества пандемию

“История говорит нам, что нынешняя эпидемия не будет последней. Эпидемии — это факт. Но инвестиции в здравоохранение, поддержка правительств и всего общества, единый подход к вопросам здоровья — это гарантии, что наши дети и их дети унаследуют более безопасный и стабильный мир”, — сказал Гебрейесус.

По его словам, поверить в то, что только год назад COVID-19 был неизвестен человеку, трудно. И за последние 12 месяцев мир перевернулся, последствия пандемии вышли далеко за рамки самого заболевания.

“Но ничто из этого не должно нас удивлять: в последние годы было много прогнозов и рекомендаций. И все они говорили одно: мир не готов к пандемии. Мы все должны усвоить уроки, которые она преподает нам”, — подчеркнул глава ВОЗ.

Гебрейесус дал три совета, как минимизировать негативные эффекты для общества и экономик от пандемий в будущем. “Для начала, все страны должны вкладывать средства в программы по мониторингу всевозможных чрезвычайных ситуаций и смягчения их последствий. Особенно важна первичная медицинская помощь”, — сказал гендиректор ВОЗ.

Вторым пунктом, по его мнению, является координация работы систем здравоохранения, правительств и общества. “Третье: пандемия обнажила связь между здоровьем людей и животных на всей планете. Все эти проблемы мы можем решить только одним подходом к заботе о здоровье человека. Любые наши усилия обречены на провал, если они не решат угрозы, которые человек представляет для живой природы и климата”, — добавил он.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 019 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 702 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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