Глава ВООЗ попередив про “не останню” для людства пандемію

“Історія говорить нам, що нинішня пандемія не буде останньою. Епідемії — це факт. Але інвестиції в охорону здоров’я, підтримка урядів і всього суспільства, єдиний підхід до питань здоров’я — це гарантії, що наші діти і їх діти успадкують більш безпечний і стабільний мир”, — сказав Гебрейесус.

За його словами, повірити в те, що лише рік тому COVID-19 був невідомий людині, важко. І за останні 12 місяців світ перевернувся, наслідки пандемії вийшли далеко за рамки самого захворювання.

“Але ніщо з цього не повинно нас дивувати: протягом останніх років було багато прогнозів і рекомендацій. І всі вони говорили одне: світ не готовий до пандемії. Ми всі повинні засвоїти уроки, які вона викладає нам”, — підкреслив глава ВООЗ.

Гебрейесус дав три ради, як мінімізувати негативні ефекти для суспільства і економік від пандемій в майбутньому. “Для початку, всі країни повинні вкладати кошти в програми з моніторингу всіляких надзвичайних ситуацій і пом’якшення їх наслідків. Особливо важлива первинна медична допомога”, — сказав гендиректор ВООЗ.

Другим пунктом, на його думку, є координація роботи систем охорони здоров’я, урядів і суспільства. “Третє: пандемія оголила зв’язок між здоров’ям людей і тварин на всій планеті. Всі ці проблеми ми можемо вирішити тільки єдиним підходом до турботи про здоров’я людини. Будь-які наші зусилля приречені на провал, якщо вони не вирішать загрози, які людина представляє для живої природи і клімату”, — додав він.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 019 876 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 702 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.