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Глава УГКЦ разъяснил Папе Римскому, что миф о "великой" русской культуре превратился в рашизм

Киев • УНН

 • 206778 просмотра

КИЕВ.19 сентября. УНН. В Риме завершился очередной Синод Епископов УГКЦ, который стал беспрецедентным в истории синодального деяния из-за поддержки Украины. Об этом сообщил глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав, передает УНН.

Цитата
«Мы почувствовали, что внимание мировой общественности было приковано к нашему деянию здесь, в Риме, что журналисты, политики, общественные деятели хотели слышать голос Украинской Церкви», — подчеркнул Предстоятель.

Детали

Особенной для епископов стала встреча с Папой. Общаясь Папа сам себя исправил и устранил недоразумения, которые были связаны с его высказываниями.

«Епископ Рима очень внимательно слушал боль и разочарование, которые ему представили наши владыки. Мы четко и понятно объяснили ему, что миф о великой русской культуре превратился в идеологию „русского мира“, которую ученые сегодня определяют новым термином — „рашизм“», — отметил глава УГКЦ.

Папа Франциск отметил, что «это просто трагедия, когда большая культура проходит дистилляцию через манипуляцию со стороны светской, государственной власти и превращается в идеологию, которая убивает. А когда эта идеология вторгается в Церковь — это большая трагедия для христиан нашего времени».

Добавим

25 августа Папа Франциск выступил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге. Во время телемоста он заявил, что россияне являются наследниками “великой” страны, и напомнил местной молодежи о роли Петра I, Екатерины II и других известных российских “имперцев”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Надо очень хорошо думать, прежде чем делать такие заявления" - президент Литвы о словах Папы Римского о "величии" России

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