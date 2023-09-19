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Глава УГКЦ роз’яснив Папі Римському, що міф про "велику" російську культуру перетворився на рашизм

Київ • УНН

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КИЇВ.19 вересня. УНН. У Римі завершився черговий Синод Єпископів УГКЦ, який став безпрецедентним в історії синодального діяння через підтримку України. Про це повідомив глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав, передає УНН.

Цитата
«Ми відчули, що увага світової громадськості була прикута до нашого діяння тут, у Римі, що журналісти, політики, громадські діячі хотіли чути голос Української Церкви», — наголосив Предстоятель.

Деталі

Особливою для єпископів стала зустріч із Папою. Спілкуючись Папа сам себе виправив та усунув непорозуміння, які були пов’язані з його висловлюваннями.

«Єпископ Рима дуже уважно слухав біль і розчарування, що йому представили наші владики. Ми чітко та зрозуміло пояснили йому, що міф про велику російську культуру перетворився на ідеологію „русского міра“, яку науковці сьогодні окреслюють новим терміном — „рашизм“», — відзначив глава УГКЦ.

Папа Франциск зауважив, що «це просто трагедія, коли велика культура проходить дистиляцію через маніпуляцію з боку світської, державної влади і перетворюється на ідеологію, яка вбиває. А коли ця ідеологія вдирається в Церкву — це велика трагедія для християн нашого часу».

Додамо

25 серпня Папа Франциск виступив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі. Під час телемосту він заявив, що росіяни є спадкоємцями “великої” країни, і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших відомих російських “імперців”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Треба дуже добре думати, перш ніж робити такі заяви" - президент Литви про слова Папи Римського щодо "величі" росії

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