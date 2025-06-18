Глава центробанка Китая ожидает, что новый валютный порядок бросит вызов доллару

$41.530.01
48.020.05
ukenru
Трамп сбежал от ответственности: политолог о результатах саммита G7 для Украины
Эксклюзив
09:18 • 12400 просмотра
Трамп сбежал от ответственности: политолог о результатах саммита G7 для Украины
08:06 • 39320 просмотра
Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве
Эксклюзив
06:55 • 31115 просмотра
Как сохранить сбережения в условиях валютных колебаний: советы экономиста
18 июня, 03:00 • 49445 просмотра
18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф
17 июня, 16:49 • 88434 просмотра
Украина осуждает визит высокопоставленного чиновника ВОЗ в рф - Радуцкий
17 июня, 10:46 • 213036 просмотра
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
17 июня, 06:29 • 221277 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
17 июня, 05:57 • 199554 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
16 июня, 13:59 • 192623 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 171848 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
6.9м/с
38%
750мм
Популярные новости
В Бельгии исследователь нашел поместье с винным погребом и "сокровищами" XVIII века18 июня, 01:41 • 21995 просмотра
G7 не опубликует совместное заявление по Украине из-за сопротивления со стороны США18 июня, 02:08 • 60395 просмотра
Зеленский отменил пресс-конференцию в Калгари и возвращается в Киев18 июня, 02:35 • 34913 просмотра
Российский удар по Киеву: количество жертв возросло до 2118 июня, 04:45 • 68361 просмотра
Реформе АРМА быть: Рада поддержала законопроект во втором чтении09:07 • 18574 просмотра
публикации
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины17 июня, 15:35 • 121843 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 349625 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 392812 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 393891 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 463238 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Ярослав Железняк
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Киев
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 76473 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 135740 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 147727 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 207236 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 186970 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Facebook
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
Фокс Ньюс

Глава центробанка Китая ожидает, что новый валютный порядок бросит вызов доллару

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Глава центробанка Китая анонсировал появление нового валютного порядка, где юань будет конкурировать с долларом. Китай стремится к многополярной системе на фоне торговых споров с США.

Глава центробанка Китая ожидает, что новый валютный порядок бросит вызов доллару

Глава центрального банка Китая Пань Гуншэн заявил, что ожидает появления нового мирового валютного порядка после десятилетий доминирования доллара США, когда юань будет конкурировать в "многополярной международной валютной системе", сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Выступая на главном финансовом форуме Китая в Шанхае, Пань Гуншэн сказал, что доллар США "установил свое доминирование" после Второй мировой войны и "сохранил свой статус до сих пор". Он предупредил о "чрезмерной зависимости" от единой валюты.

"В будущем мировая валютная система может продолжить развиваться в направлении модели, в которой несколько суверенных валют будут сосуществовать, конкурировать друг с другом и сдерживать и уравновешивать друг друга", - сказал он, указав на растущую роль юаня.

Пан сказал, что ключевыми событиями в международной валютной системе за последние два десятилетия стали введение евро и рост юаня после мирового финансового кризиса 2008 года.

Он отметил, что юань является второй по величине валютой торгового финансирования и третьей по величине платежной валютой в мире.

Его комментарии прозвучали на следующий день после того, как Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, заявила, что "доминирующая роль доллара" "больше не определена", создавая возможность для евро получить "мировую популярность".

Украина рассматривает возможность перехода от доллара к евро в качестве базовой валюты - глава НБУ Пышный08.05.25, 02:02 • 14272 просмотра

Комментарии Пана также указывают на то, что давнее стремление Китая к "многополярной" валютной системе возродилось, на фоне того, как Китай сталкивается с США из-за торговли и введения более высоких пошлин Дональдом Трампом.

Пекин и Вашингтон заключили хрупкое перемирие, которое снизило уровни пошлин после апрельской эскалации, но напряженность остается высокой при новой администрации США, которая поразила международную торговлю.

"Когда возникают геополитические конфликты, интересы национальной безопасности или даже войны, доминирующая международная валюта легко становится инструментом и оружием", - сказал Пан.

Пан и Лагард встретились в Пекине на прошлой неделе, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в центральных банках, который содержит рамки для регулярного диалога.

Пан также указал на обсуждение вокруг более широкого использования SDR - корзины валют, определенной и поддерживаемой МВФ - как потенциальной альтернативы, которая могла бы помочь "преодолеть неотъемлемые проблемы единой суверенной валюты как доминирующей международной валюты".

Его комментарии совпали с многочисленными объявлениями в среду, связанными с продвижением Китая к валютной системе, ориентированной на юань, включая международный операционный центр для цифрового юаня в Шанхае.

Шесть иностранных учреждений, включая сингапурский банк OCBC и третий по величине кредитор Киргизии Eldik Bank, также заявили, что присоединятся к китайской системе трансграничных межбанковских платежей (Cips), альтернативе глобальной платежной системе Swift.

Власти Гонконга и Шанхая также в среду подписали "план действий" по укреплению финансовых связей, включая управление и распределение активов, деноминированных в юанях.

Чжу Хэсин, заместитель управляющего Народного банка Китая и председатель Государственного управления валютного обмена, заявил, что Пекин расширит схему, позволяющую внутренним инвесторам покупать активы за пределами Китая. Чжу сказал, что расширение схемы квалифицированных внутренних институциональных инвесторов "удовлетворит растущие потребности внутренних инвесторов в оффшорных инвестициях".

Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки16.06.25, 15:56 • 171848 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Европейский центральный банк
Financial Times
Дональд Трамп
Гонконг
Китай
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9