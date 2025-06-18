Глава центробанка Китая ожидает, что новый валютный порядок бросит вызов доллару

Глава центрального банка Китая Пань Гуншэн заявил, что ожидает появления нового мирового валютного порядка после десятилетий доминирования доллара США, когда юань будет конкурировать в "многополярной международной валютной системе", сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Выступая на главном финансовом форуме Китая в Шанхае, Пань Гуншэн сказал, что доллар США "установил свое доминирование" после Второй мировой войны и "сохранил свой статус до сих пор". Он предупредил о "чрезмерной зависимости" от единой валюты.

"В будущем мировая валютная система может продолжить развиваться в направлении модели, в которой несколько суверенных валют будут сосуществовать, конкурировать друг с другом и сдерживать и уравновешивать друг друга", - сказал он, указав на растущую роль юаня.

Пан сказал, что ключевыми событиями в международной валютной системе за последние два десятилетия стали введение евро и рост юаня после мирового финансового кризиса 2008 года.

Он отметил, что юань является второй по величине валютой торгового финансирования и третьей по величине платежной валютой в мире.

Его комментарии прозвучали на следующий день после того, как Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, заявила, что "доминирующая роль доллара" "больше не определена", создавая возможность для евро получить "мировую популярность".

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Комментарии Пана также указывают на то, что давнее стремление Китая к "многополярной" валютной системе возродилось, на фоне того, как Китай сталкивается с США из-за торговли и введения более высоких пошлин Дональдом Трампом.

Пекин и Вашингтон заключили хрупкое перемирие, которое снизило уровни пошлин после апрельской эскалации, но напряженность остается высокой при новой администрации США, которая поразила международную торговлю.

"Когда возникают геополитические конфликты, интересы национальной безопасности или даже войны, доминирующая международная валюта легко становится инструментом и оружием", - сказал Пан.

Пан и Лагард встретились в Пекине на прошлой неделе, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в центральных банках, который содержит рамки для регулярного диалога.

Пан также указал на обсуждение вокруг более широкого использования SDR - корзины валют, определенной и поддерживаемой МВФ - как потенциальной альтернативы, которая могла бы помочь "преодолеть неотъемлемые проблемы единой суверенной валюты как доминирующей международной валюты".

Его комментарии совпали с многочисленными объявлениями в среду, связанными с продвижением Китая к валютной системе, ориентированной на юань, включая международный операционный центр для цифрового юаня в Шанхае.

Шесть иностранных учреждений, включая сингапурский банк OCBC и третий по величине кредитор Киргизии Eldik Bank, также заявили, что присоединятся к китайской системе трансграничных межбанковских платежей (Cips), альтернативе глобальной платежной системе Swift.

Власти Гонконга и Шанхая также в среду подписали "план действий" по укреплению финансовых связей, включая управление и распределение активов, деноминированных в юанях.

Чжу Хэсин, заместитель управляющего Народного банка Китая и председатель Государственного управления валютного обмена, заявил, что Пекин расширит схему, позволяющую внутренним инвесторам покупать активы за пределами Китая. Чжу сказал, что расширение схемы квалифицированных внутренних институциональных инвесторов "удовлетворит растущие потребности внутренних инвесторов в оффшорных инвестициях".

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