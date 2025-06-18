Очільник центробанку Китаю очікує, що новий валютний порядок кине виклик долару

Голова центрального банку Китаю Пань Гуншен заявив, що очікує на появу нового світового валютного порядку після десятиліть домінування долара США, коли юань конкуруватиме в "багатополярній міжнародній валютній системі", повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Виступаючи на головному фінансовому форумі Китаю в Шанхаї, Пань Гуншен сказав, що долар США "встановив своє домінування" після Другої світової війни і "зберіг свій статус досі". Він попередив про "надмірну залежність" від єдиної валюти.

"У майбутньому світова валютна система може продовжити розвиватися в напрямку моделі, у якій кілька суверенних валют співіснуватимуть, конкуруватимуть одна з одною і стримуватимуть і врівноважують одна одну", - сказав він, вказавши на зростаючу роль юаня.

Пан сказав, що ключовими подіями у міжнародній валютній системі за останні два десятиліття стали запровадження євро та зростання юаня після світової фінансової кризи 2008 року.

Він зазначив, що юань є другою за величиною валютою торговельного фінансування та третьою за величиною платіжною валютою у світі.

Його коментарі прозвучали наступного дня після того, як Крістін Лагард, президент Європейського центрального банку, заявила, що "домінуюча роль долара" "більше не визначена", створюючи можливість для євро отримати "світову популярність".

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Коментарі Пана також вказують на те, що давнє прагнення Китаю до "багатополярної" валютної системи відродилося, на тлі того, як Китай стикається зі США через торгівлю та запровадження вищих мит Дональдом Трампом.

Пекін і Вашингтон уклали крихке перемир'я, яке знизило рівні мит після квітневої ескалації, але напруженість залишається високою за нової адміністрації США, яка вразила міжнародну торгівлю.

"Коли виникають геополітичні конфлікти, інтереси національної безпеки або навіть війни, домінуюча міжнародна валюта легко стає інструментом та зброєю", - сказав Пан.

Пан і Лагард зустрілися в Пекіні минулого тижня, щоб підписати меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в центральних банках, який містить рамки для регулярного діалогу.

Пан також вказав на обговорення навколо ширшого використання SDR - кошика валют, визначеного та підтримуваного МВФ - як потенційної альтернативи, яка б могла допомогти "подолати невід'ємні проблеми єдиної суверенної валюти як домінуючої міжнародної валюти".

Його коментарі співпали з численними оголошеннями в середу, пов'язаними з просуванням Китаю до валютної системи, орієнтованішої на юань, включаючи міжнародний операційний центр для цифрового юаня в Шанхаї.

Шість іноземних установ, включаючи сінгапурський банк OCBC та третій за величиною кредитор Киргизстану Eldik Bank, також заявили, що приєднаються до китайської системи транскордонних міжбанківських платежів (Cips), альтернативи глобальній платіжній системі Swift.

Влада Гонконгу та Шанхаю також у середу підписала "план дій" щодо зміцнення фінансових зв'язків, включаючи управління та розподіл активів, деномінованих у юанях.

Чжу Хесін, заступник керуючого Народного банку Китаю та голова Державного управління валютного обміну, заявив, що Пекін розширить схему, що дозволяє внутрішнім інвесторам купувати активи за межами Китаю. Чжу сказав, що розширення схеми кваліфікованих внутрішніх інституційних інвесторів "задовольнить зростаючі потреби внутрішніх інвесторів в офшорних інвестиціях".

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