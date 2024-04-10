Глава СБУ Малюк стал для путина целью №1: на него также хотят "повесить" теракт в "Crocus" - источники

россияне хотят "повесить" теракт в "Crocus City Hall" на главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и объявить его "главным террористом". Малюк определен в кремле целью №1. Об этом передает УНН со ссылкой источники в правоохранительных органах.

Детали

Путин не может простить СБУ два удара по Крымскому мосту, особенно первый, который был "приурочен" ко дню рождения российского диктатора, а также атаки морских дронов "Sea Baby" на корабли рф. Еще одной болевой точкой, по которой удачно бьет СБУ, стали НПЗ страны-бензоколонки. Также СБУ успешно противодействует российской агентуре в Украине. Поэтому не исключено, что у замученных таджиков, задержанных после теракта, "случайно" найдут еще и "визитки Малюка" - сообщил источник.

Напомним

В конце марта глава Службы безопасности Украины Василий Малюк был заочно "арестован" российским судом на два месяца по обвинению в теракте. Малюк заявил, что его интересует только один суд - над путиным.