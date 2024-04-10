Глава СБУ Малюк стал для путина целью №1: на него также хотят "повесить" теракт в "Crocus" - источники

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vasilii-malyukВасилий Малюк
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
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Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

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Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  112982 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

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Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  113795 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

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Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
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Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
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Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

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9 апреля 2024, 07:16  •  113294 просмотра

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Глава СБУ Малюк стал для путина целью №1: на него также хотят "повесить" теракт в "Crocus" - источники

россияне хотят повесить теракт в "Крокус Сити" на главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и объявить его "главным террористом", определив его мишенью №1 из-за успешных ударов СБУ по Крымскому мосту, российским кораблям, нефтеперерабатывающим заводам и противодействия российской агентуре в Украине.

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Глава СБУ Малюк стал для путина целью №1: на него также хотят "повесить" теракт в "Crocus" - источники

На Днепропетровщине уничтожили вражеский БПЛА

Силы противовоздушной обороны уничтожили российский беспилотник в Днепровском районе Днепропетровской области.

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На Херсонщине из-за взрыва гильзы ранен ребенок - ОВА

10-летний мальчик получил ранения от взрыва снаряда в селе Новорайск Херсонской области.

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На Херсонщине из-за взрыва гильзы ранен ребенок - ОВА

Соседи по Северному морю обеспечат стандарт безопасности подводной инфраструктуры: что предусматривает соглашение о защите от иностранных диверсий

Шесть стран Северного моря подписали соглашение об обеспечении единых стандартов безопасности для защиты критически важной подводной инфраструктуры, такой как энергетические трубопроводы и кабели, от иностранных диверсий и нападений.

Новости Мира •   •  10236 просмотра
Соседи по Северному морю обеспечат стандарт безопасности подводной инфраструктуры: что предусматривает соглашение о защите от иностранных диверсий

Свириденко: 1,5 млрд гривен предусмотрено для поддержки бизнеса на Харьковщине

В 2024 году на поддержку бизнеса в Харьковской области будет выделено 1,5 млрд грн через различные программы в рамках политики "Сделано в Украине", включая гранты, доступные кредиты, компенсации за сельскохозяйственную технику, а также инициативы по увеличению микрогрантов и предоставление портфельных гарантий, чтобы помочь предпринимателям работать в условиях вызовов, связанных с противостоянием агрессии рф.

Экономика •   •  11397 просмотра
Свириденко: 1,5 млрд гривен предусмотрено для поддержки бизнеса на Харьковщине

В Одессе повторные взрывы, в Силах обороны юга сообщают о боевой работе

Неоднократные взрывы слышны в Одессе сегодня утром.

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В Одессе повторные взрывы, в Силах обороны юга сообщают о боевой работе

США не видели доказательств прямой военной помощи россии со стороны Китая, но обеспокоены относительно вклада в оборонно-промышленную базу рф - Салливан

По словам советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, США не видели доказательств того, что Китай оказывает прямую военную помощь россии для ее войны в Украине, но выразили обеспокоенность относительно вкладов в российскую оборонную промышленность.

Война •   •  20365 просмотра
США не видели доказательств прямой военной помощи россии со стороны Китая, но обеспокоены относительно вклада в оборонно-промышленную базу рф - Салливан

В ростовской области таганрог атакуют беспилотники - росСМИ

таганрог в ростовской области россии атакуют беспилотники, сообщил глава администрации города андрей фатеев.

Война •   •  16632 просмотра
В ростовской области таганрог атакуют беспилотники - росСМИ

Боррель призвал предоставить Украине Patriot: западные армии имеют около 100 батарей, Киев просит всего 7

ЕС должен предоставить Украине 7 батарей Patriot из 100 имеющихся в западных армиях, чтобы помочь защититься от российских ракет и бомб, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Война •   •  18878 просмотра
Боррель призвал предоставить Украине Patriot: западные армии имеют около 100 батарей, Киев просит всего 7

Австралия готова признать палестинское государство - глава МИД

Австралия готова признать палестинское государство в рамках усилий по достижению мира в регионе. Министр иностранных дел Пенни Вонг предложила решение о двух государствах, где израильтяне и палестинцы будут жить бок о бок в отдельных странах, как единственную надежду разорвать цикл насилия.

Новости Мира •   •  16003 просмотра
Австралия готова признать палестинское государство - глава МИД