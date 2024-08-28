Киев • УНН
Майкл О'Лири призвал ограничить потребление алкоголя пассажирами в аэропортах до двух единиц. Это должно предотвратить рост случаев насилия на рейсах, которые происходят почти каждую неделю.
Руководитель Ryanair Майкл О'Лири выступил с предложением ограничить потребление алкоголя пассажирами в аэропортах до двух единиц алкоголя. Это должно предотвратить насилие на рейсах.
Пишет УНН со ссылкой на Het Laatste Nieuws и Daily Telegraph.
Детали
В рамках борьбы с насилием и нападениями на борту самолетов генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири призвал ввести ограничения на употребление алкоголя перед вылетом.
Мы не хотим запрещать людям пить, но управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения запрещено, а мы сажаем их в самолеты на высоте 10 км
Он отметил, что случаи насилия резко возросли этим летом. Нападения происходят почти каждую неделю.
Продажі квитків Ryanair впали після того, як туристичні сайти виключили авіакомпанію зі своїх платформ4 января 2024, 03:00 • 73061 просмотр
Авиакомпаниям нелегко идентифицировать пьяных людей у выхода на посадку, особенно если они садятся на борт с двумя-тремя другими людьми. Пока они могут стоять и двигаться, они пройдут
Дополнение
Сотрудники Ryanair обыскивают сумки на наличие алкоголя перед посадкой пассажиров на рейсы до Ибицы, одного из наиболее пострадавших «тусовочных направлений».
Среди других проблемных направлений - некоторые греческие острова.
рф перебазувала 90% літаків через ATACMS - WSJ28 августа 2024, 02:26 • 115422 просмотра