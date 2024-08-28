Руководитель Ryanair Майкл О'Лири выступил с предложением ограничить потребление алкоголя пассажирами в аэропортах до двух единиц алкоголя. Это должно предотвратить насилие на рейсах.

Пишет УНН со ссылкой на Het Laatste Nieuws и Daily Telegraph.

Детали

В рамках борьбы с насилием и нападениями на борту самолетов генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири призвал ввести ограничения на употребление алкоголя перед вылетом.

Мы не хотим запрещать людям пить, но управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения запрещено, а мы сажаем их в самолеты на высоте 10 км - сказал О'Лири в интервью Daily Telegraph, имея в виду путешественников, выпивших лишнюю рюмку.

Он отметил, что случаи насилия резко возросли этим летом. Нападения происходят почти каждую неделю.

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Авиакомпаниям нелегко идентифицировать пьяных людей у выхода на посадку, особенно если они садятся на борт с двумя-тремя другими людьми. Пока они могут стоять и двигаться, они пройдут - сказал О'Лири.

Дополнение

Сотрудники Ryanair обыскивают сумки на наличие алкоголя перед посадкой пассажиров на рейсы до Ибицы, одного из наиболее пострадавших «тусовочных направлений».

Среди других проблемных направлений - некоторые греческие острова.

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