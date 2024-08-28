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Глава Ryanair закликав ввести обмеження на продаж алкоголю в аеропортах

Глава Ryanair закликав ввести обмеження на продаж алкоголю в аеропортах

Київ • УНН

 • 12599 перегляди

Майкл О'Лірі закликав обмежити споживання алкоголю пасажирами в аеропортах до двох одиниць. Це має запобігти зростанню випадків насильства на рейсах, які відбуваються майже щотижня.

Керівник Ryanair Майкл О'Лірі виступив із пропозицією обмежити споживання алкоголю пасажирами в аеропортах до двох одиниць алкоголю. Це має запобігти насильству на рейсах.

Пише УНН з посиланням на Het Laatste Nieuws та Daily Telegraph.

Деталі

У рамках боротьби з насильством і нападами на борту літаків генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі закликав ввести обмеження на вживання алкоголю перед вильотом.

Ми не хочемо забороняти людям пити, але керувати автомобілем у стані алкогольного сп'яніння заборонено, а ми саджаємо їх у літаки на висоті 10 км

- сказав О'Лірі в інтерв'ю Daily Telegraph, маючи на увазі мандрівників, які випили зайву чарку.

Він зауважив, що випадки насильства різко зросли цього літа. Напади відбуваються майже щотижня.

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Авіакомпаніям нелегко ідентифікувати п’яних людей біля виходу на посадку, особливо якщо вони сідають на борт з двома-трьома іншими людьми. Поки вони можуть стояти і рухатися, вони пройдуть

- сказав О’Лірі.

Доповнення

Співробітники Ryanair обшукують сумки на наявність алкоголю перед посадкою пасажирів на рейси до Ібіци, одного з найбільш постраждалих "тусовочних напрямків".

Серед інших проблемних напрямків - деякі грецькі острови.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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