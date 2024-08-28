Глава Ryanair закликав ввести обмеження на продаж алкоголю в аеропортах
Київ • УНН
Майкл О'Лірі закликав обмежити споживання алкоголю пасажирами в аеропортах до двох одиниць. Це має запобігти зростанню випадків насильства на рейсах, які відбуваються майже щотижня.
Керівник Ryanair Майкл О'Лірі виступив із пропозицією обмежити споживання алкоголю пасажирами в аеропортах до двох одиниць алкоголю. Це має запобігти насильству на рейсах.
Пише УНН з посиланням на Het Laatste Nieuws та Daily Telegraph.
Деталі
У рамках боротьби з насильством і нападами на борту літаків генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі закликав ввести обмеження на вживання алкоголю перед вильотом.
Ми не хочемо забороняти людям пити, але керувати автомобілем у стані алкогольного сп'яніння заборонено, а ми саджаємо їх у літаки на висоті 10 км
Він зауважив, що випадки насильства різко зросли цього літа. Напади відбуваються майже щотижня.
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Доповнення
Співробітники Ryanair обшукують сумки на наявність алкоголю перед посадкою пасажирів на рейси до Ібіци, одного з найбільш постраждалих "тусовочних напрямків".
Серед інших проблемних напрямків - деякі грецькі острови.
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