Продажі квитків Ryanair впали після того, як туристичні сайти виключили авіакомпанію зі своїх платформ

ukenru
29 березня, 17:57 • 163321 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 204132 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 183478 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 220758 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 192831 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 161252 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 163879 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 152370 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 439070 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173521 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2 м/с
60 %
746 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 111531 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 115542 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 115296 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 77232 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 106991 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 291150 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 439040 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 486081 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 490424 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 396352 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 77232 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 204073 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 146769 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 139900 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 112854 перегляди
Актуальне
Продажі квитків Ryanair впали після того, як туристичні сайти виключили авіакомпанію зі своїх платформ

Продажі квитків Ryanair впали після того, як туристичні сайти виключили авіакомпанію зі своїх платформ

Київ • УНН

 • 73182 перегляди

Продажі квитків Ryanair знизилися після того, як основні туристичні сайти, включно з Booking.com, зняли її з переліку доступних пропозицій на купівлю квитків. У відповідь Ryanair запустила програму суттєвих знижок для клієнтів, які купують квитки напряму.

Авіакомпанія Ryanair заявила, що кількість квитків, які вона змогла продати, скоротилася після того, як низка великих сайтів онлайн-бронювання видалила рейси бюджетного перевізника зі своїх списків. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Ryanair заявляє, що на початку грудня більшість великих туристичних сайтів, включаючи Booking.com, Kiwi і Kayak, зняли рейси Ryanair з продажу на своїх сайтах. Авіакомпанія стверджує, що хоча на ці сайти припадає невелика частка бронювань Ryanair, але раптове видалення вплинуло на коефіцієнт завантаження та знизить прибутковість у короткостроковій перспективі. А на річні фінансові прогнози видалення її рейсів з туристичних сайтів суттєво не вплине.

Готелі Парижа обурені планами потроїти туристичний податок до Олімпіади-202420.12.23, 04:30 • 27092 перегляди

Також компанія заявила, що вітає цей крок з боку веб-сайтів, стверджуючи, що багато з них стягують з клієнтів додаткові збори.

Ryanair відреагує на видалення наших рейсів з сайтів туристичних агентств зниженням тарифів, де це необхідно, щоб заохотити всіх пасажирів бронювати квитки безпосередньо на сайті Ryanair.com, де вони гарантовано отримають найнижчі тарифи без надбавок, фальшивих контактних даних або інших махінацій з цінами/поверненням коштів

- йдеться у повідомленні.

Ryanair заявив, що вже збільшив кількість дешевших тарифів для споживачів безпосередньо через власний веб-сайт. У грудні авіакомпанія оголосила про розпродаж зі знижкою 10% на понад 400 тисяч квитків на період з січня до кінця березня.

Ryanair представила інвестиційний план для авіагалузі України на 3 млрд дол.: передбачає базування 30 літаків20.07.23, 15:37 • 252723 перегляди

У Ryanair також заявили, що не знають, що стало причиною видалення їхнього сайту, але вважають, що це може бути пов'язано з нещодавнім рішенням Високого суду Ірландії, який надав Ryanair постійну судову заборону проти програм з очищення екрана, таких як Flightbox, від незаконного збору контенту Ryanair.com для онлайн-турагентів.

Компанія заявила, що її рейси все ще доступні на деяких сайтах, таких як Google Flights, які, за її словами, "не додають жодних прихованих націнок" і скеровують споживачів до завершення бронювання на власному веб-сайті.

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

ЕкономікаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,113.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,833.25