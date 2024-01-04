Продажі квитків Ryanair впали після того, як туристичні сайти виключили авіакомпанію зі своїх платформ

Авіакомпанія Ryanair заявила, що кількість квитків, які вона змогла продати, скоротилася після того, як низка великих сайтів онлайн-бронювання видалила рейси бюджетного перевізника зі своїх списків. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.

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Ryanair заявляє, що на початку грудня більшість великих туристичних сайтів, включаючи Booking.com, Kiwi і Kayak, зняли рейси Ryanair з продажу на своїх сайтах. Авіакомпанія стверджує, що хоча на ці сайти припадає невелика частка бронювань Ryanair, але раптове видалення вплинуло на коефіцієнт завантаження та знизить прибутковість у короткостроковій перспективі. А на річні фінансові прогнози видалення її рейсів з туристичних сайтів суттєво не вплине.

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Також компанія заявила, що вітає цей крок з боку веб-сайтів, стверджуючи, що багато з них стягують з клієнтів додаткові збори.

Ryanair відреагує на видалення наших рейсів з сайтів туристичних агентств зниженням тарифів, де це необхідно, щоб заохотити всіх пасажирів бронювати квитки безпосередньо на сайті Ryanair.com, де вони гарантовано отримають найнижчі тарифи без надбавок, фальшивих контактних даних або інших махінацій з цінами/поверненням коштів - йдеться у повідомленні.

Ryanair заявив, що вже збільшив кількість дешевших тарифів для споживачів безпосередньо через власний веб-сайт. У грудні авіакомпанія оголосила про розпродаж зі знижкою 10% на понад 400 тисяч квитків на період з січня до кінця березня.

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У Ryanair також заявили, що не знають, що стало причиною видалення їхнього сайту, але вважають, що це може бути пов'язано з нещодавнім рішенням Високого суду Ірландії, який надав Ryanair постійну судову заборону проти програм з очищення екрана, таких як Flightbox, від незаконного збору контенту Ryanair.com для онлайн-турагентів.

Компанія заявила, що її рейси все ще доступні на деяких сайтах, таких як Google Flights, які, за її словами, "не додають жодних прихованих націнок" і скеровують споживачів до завершення бронювання на власному веб-сайті.