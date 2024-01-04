Продажи билетов Ryanair упали после того, как туристические сайты исключили авиакомпанию из своих платформ

Авиакомпания Ryanair заявила, что количество билетов, которые она смогла продать, сократилось после того, как ряд крупных сайтов онлайн-бронирования удалили рейсы бюджетного перевозчика из своих списков. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Ryanair заявляет, что в начале декабря большинство крупных туристических сайтов, включая Booking.com, Kiwi и Kayak, сняли рейсы Ryanair с продажи на своих сайтах. Авиакомпания утверждает, что хотя на эти сайты приходится небольшая доля бронирований Ryanair, но внезапное удаление повлияло на коэффициент загрузки и снизит прибыльность в краткосрочной перспективе. А на годовые финансовые прогнозы удаления ее рейсов из туристических сайтов существенно не повлияет.

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Также компания заявила, что приветствует этот шаг со стороны веб-сайтов, утверждая, что многие из них взимают с клиентов дополнительные сборы.

Ryanair отреагирует на удаление наших рейсов с сайтов туристических агентств снижением тарифов, где это необходимо, чтобы поощрить всех пассажиров бронировать билеты непосредственно на сайте Ryanair.com, где они гарантированно получат самые низкие тарифы без надбавок, фальшивых контактных данных или других махинаций с ценами/возвратом средств - говорится в сообщении.

Ryanair заявил, что уже увеличил количество более дешевых тарифов для потребителей непосредственно через собственный веб-сайт. В декабре авиакомпания объявила о распродаже со скидкой 10% на более 400 тысяч билетов на период с января до конца марта.

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В Ryanair также заявили, что не знают, что стало причиной удаления их сайта, но считают, что это может быть связано с недавним решением Высокого суда Ирландии, который предоставил Ryanair постоянный судебный запрет против программ по очистке экрана, таких как Flightbox, от незаконного сбора контента Ryanair.com для онлайн-турагентов.

Компания заявила, что ее рейсы все еще доступны на некоторых сайтах, таких как Google Flights, которые, по ее словам, "не добавляют никаких скрытых наценок" и направляют потребителей к завершению бронирования на собственном веб-сайте.